Mercato Milan, uno degli obiettivi per l’attacco sbarca in Premier League: accordo raggiunto

Mercato Milan, uno degli obiettivi per il reparto offensivo si trasferisce in Premier League: affare fatto

Il calciomercato del Milan subisce una battuta d’arresto in una delle trattative più seguite. Arnaud Kalimuendo, l’attaccante francese a lungo nel mirino del club rossonero, è pronto a vestire la maglia del Nottingham Forest, deludendo le speranze dei tifosi milanisti che sognavano di vederlo a San Siro. Nonostante l’interesse del Milan e la presenza in dirigenza di figure di spicco come il nuovo DS Igli Tare e il neo allenatore Massimiliano Allegri, il giovane talento classe 2002 ha scelto la Premier League. Il Nottingham Forest ha trovato un accordo definitivo con il Rennes per un trasferimento da 30 milioni di euro, un investimento importante che testimonia la serietà del club inglese nel voler rinforzare la propria rosa.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, una delle fonti più autorevoli del panorama calcistico internazionale, Kalimuendo si imbarcherà domani stesso per l’Inghilterra. Una volta arrivato, si sottoporrà alle visite mediche di rito, il passaggio finale prima della firma del contratto che lo legherà ufficialmente al suo nuovo club. Questo “blitz” di mercato conferma la determinazione del Nottingham Forest di assicurarsi le prestazioni del giocatore, superando la concorrenza agguerrita, inclusa quella del Milan.

L’acquisto di Kalimuendo è un colpo significativo per il Nottingham Forest, che si assicura un attaccante con un grande potenziale e già in grado di fare la differenza. Nonostante la sua giovane età, 23 anni, ha già un’esperienza importante nel calcio di alto livello. Dal 2022, ha saputo imporsi come un elemento chiave dell’attacco del Rennes. La sua ultima stagione è stata particolarmente prolifica, culminata con 17 reti segnate in Ligue 1 e una in Coupe de France. Numeri che attestano la sua efficacia sotto porta e la sua costante crescita nel campionato francese.

Per il Milan, la situazione richiede una nuova strategia. Con Tare come Direttore Sportivo e Allegri in panchina, il club dovrà ora virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. L’uscita di scena di Kalimuendo, sebbene non del tutto inaspettata visti gli sviluppi degli ultimi giorni, lascia un vuoto nelle strategie di mercato rossonere. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse del club milanese per garantire a Massimiliano Allegri gli strumenti necessari per affrontare la prossima stagione con ambizioni di alta classifica. Il mercato è ancora aperto e riserverà sicuramente ulteriori sorprese, ma per il Nottingham Forest l’acquisto di Kalimuendo è già un segnale chiaro di ambizione e di volontà di competere ai massimi livelli della Premier League.