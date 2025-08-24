Mercato Milan, svolta Boniface! Tare riflette, c’è un clamoroso scenario all’orizzonte

Mercato Milan, arriva la svolta per Boniface: il centravanti tornerà in Germania. I rossoneri potrebbero acquistare due punte

Il futuro di Victor Boniface sembra allontanarsi sempre più da Milano. L’attaccante nigeriano sta per fare ritorno in Germania, come confermato da fonti autorevoli come Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport. Questa notizia segna una svolta significativa nel mercato rossonero, che ora dovrà ricalibrare le proprie strategie offensive sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Le trattative tra il Milan e il Bayer Leverkusen, la squadra detentrice del cartellino di Boniface, non hanno portato alla fumata bianca sperata. Nonostante le riflessioni in corso a Casa Milan, l’accordo non è stato raggiunto e le probabilità che il club rossonero rinunci definitivamente a Boniface sono in netto aumento. La notizia, diffusa da Luca Bianchin, aggiunge un tassello fondamentale al complesso mosaico del calciomercato estivo del Milan. La dirigenza rossonera, con Igli Tare al timone delle operazioni e Massimiliano Allegri a definire le esigenze tecniche, deve ora decidere come procedere.

L’addio imminente di Boniface spinge il Milan a esplorare nuove piste. Una delle ipotesi più accreditate, secondo la Gazzetta dello Sport, porta il nome di Sven Harder. Il giocatore, la cui candidatura sta guadagnando terreno, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il reparto offensivo. La possibilità di un doppio acquisto in attacco non è da escludere, suggerendo che il Milan potrebbe non limitarsi a un solo innesto per rafforzare il reparto avanzato. Allegri ha sempre preferito avere più opzioni di qualità in avanti e Tare sta lavorando per soddisfare le richieste del tecnico.

La scelta di Igli Tare di non forzare la mano su Boniface dimostra una precisa strategia di mercato: il club non vuole investire cifre eccessive su un giocatore che non convince al 100%. Massimiliano Allegri, dal canto suo, ha bisogno di attaccanti pronti e affidabili per il suo sistema di gioco. Il nome di Sven Harder è emerso con forza, ma altre piste potrebbero essere esplorate nei prossimi giorni. La sessione di mercato del Milan si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena. L’obiettivo principale di Allegri e Tare è chiaro: costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa. La caccia a un nuovo bomber è appena iniziata, con il Milan che ora deve trovare l’uomo giusto per guidare l’attacco rossonero nella prossima stagione.