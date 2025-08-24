Mercato Milan, retroscena Boniface! Tutti i motivi dietro il mancato tesseramento del nigeriano

Mercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha svelato tutti i retroscena dietro il mancato tesseramento del nigeriano

La notizia è ufficiale: la trattativa tra il calciomercato Milan e il Bayer Leverkusen per l’attaccante Victor Boniface è saltata. Una decisione inaspettata che ha scosso il mercato rossonero e ha riacceso le preoccupazioni dei tifosi in cerca di un nuovo bomber. L’indiscrezione, confermata da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, getta una nuova luce sulle strategie del club milanista, ora guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri. L’attaccante nigeriano, arrivato in Italia per completare le visite mediche, è stato immediatamente rimandato in Germania, facendo ritorno a Leverkusen.

Le visite mediche e il rischio ginocchia

La svolta decisiva è arrivata proprio dopo l’esito delle visite mediche. I referti non avrebbero fornito le garanzie necessarie al club rossonero, che ha preferito non correre rischi. La preoccupazione principale riguarda le condizioni delle ginocchia di Boniface, un problema che, a detta dei medici del Milan, potrebbe minare la sua continuità di rendimento nel lungo periodo. Il Milan ha dimostrato ancora una volta la sua cautela e la sua attenzione meticolosa verso la salute dei propri atleti, ponendo la salute del giocatore e la sostenibilità dell’investimento al centro delle proprie decisioni. Il rischio che l’affare potesse rivelarsi un insuccesso nel tempo è stato giudicato troppo elevato dalla dirigenza.

La strategia del Milan tra Allegri e Tare

Questa decisione si inserisce perfettamente nella nuova filosofia del club. Sotto la guida del DS Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, il Milan sta costruendo una squadra non solo tecnicamente forte, ma anche affidabile e fisicamente pronta a sostenere le sfide della stagione. La ricerca di un attaccante di alto livello non si ferma, ma prosegue con una maggiore prudenza. La società rossonera sa che il nuovo centravanti dovrà essere un investimento sicuro, capace di garantire gol e prestazioni costanti senza compromettere la sua integrità fisica.

Il fallimento di questa trattativa riapre quindi il dibattito su chi sarà il prossimo attaccante del Milan. I nomi sul taccuino di Tare sono diversi, e la corsa al nuovo numero 9 è più aperta che mai. I tifosi milanisti attendono con ansia di conoscere la prossima mossa del club, fiduciosi che la saggia decisione di rinunciare a Boniface porterà a un investimento ancora più proficuo e duraturo per il futuro rossonero. L’esito di questa vicenda dimostra quanto il Milan sia metodico e rigoroso nelle sue scelte di mercato, mettendo la salute dei giocatori e la stabilità finanziaria del club davanti a tutto.