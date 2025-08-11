Mercato Milan, rispunta Boniface! Tare lavora sottotraccia, può arrivare a queste condizioni se... Lo scenario

Mercato Milan, per l’attacco rispunta anche Boniface: è la prima alternativa ad Hojlund in caso di mancata fumata bianca

Nel vibrante panorama del calciomercato estivo 2025, il calciomercato Milan si prepara a sferrare il colpo decisivo per completare la sua rosa, concentrando tutte le sue energie sull’acquisizione di un attaccante centrale di alto profilo. Un’analisi approfondita di Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb.com rivela le strategie e i nomi caldi che stanno animando le trattative rossonere, con il nuovo DS Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri al centro delle decisioni.

Hojlund in pole position: la svolta del prestito

Secondo le ultime indiscrezioni, il nome in cima alla lista del Milan è Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United. La svolta decisiva in questa trattativa è arrivata con l’apertura dei Red Devils alla formula del prestito senza obbligo di riscatto, un’opzione che ha rivoluzionato lo scenario e spinto il Milan ad accelerare. La volontà del giocatore, che ha già dato il suo benestare al trasferimento, gioca un ruolo fondamentale. Il Milan sta ora strutturando un’offerta che prevede un prestito oneroso di 5 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro, per una valutazione complessiva che si aggira sui 45 milioni di euro. Questa mossa, seppur ambiziosa, riflette la chiara intenzione del Milan di assicurarsi un profilo giovane ma già affermato per il suo reparto offensivo, sotto la supervisione attenta di Igli Tare.

Le alternative: Boniface e il caso Vlahovic

In attesa di definire la trattativa per Hojlund, il Milan mantiene vive altre piste importanti. La prima alternativa al danese è Victor Boniface, attaccante classe 2000 del Bayer Leverkusen. Con un contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione di circa 40 milioni di euro, Boniface rappresenta un’opzione solida e promettente.

Meno calda, ma non del tutto scartata, è l’ipotesi Dusan Vlahovic. Sebbene il suo nome sia circolato molto nelle scorse settimane, le complicazioni non mancano. La Juventus chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino, ma la questione stipendio rimane il nodo più difficile da sciogliere. Vlahovic, infatti, percepisce attualmente 12 milioni di euro netti con la Juventus, con un solo anno di contratto residuo. Nonostante sia un’operazione difficile, non è considerata del tutto impossibile da risolvere, sebbene la sua complessità sia evidente. La strategia del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del DS Tare sarà cruciale nel valutare se le condizioni possano evolvere.

Mercato in uscita e nuovi investimenti in difesa

Parallelamente alla ricerca dell’attaccante, il Milan ha già messo a segno un’importante operazione in uscita: la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro. Questo incasso significativo garantisce al Milan maggiore liquidità per i prossimi investimenti. La dirigenza rossonera, infatti, è pronta a destinare una parte di questi fondi per rafforzare ulteriormente la difesa. I nomi su cui si sta concentrando l’attenzione sono quelli di Christian Leoni e Giorgio Comuzzo, giovani difensori che potrebbero rappresentare il futuro del reparto arretrato rossonero.

La fascia destra e le prospettive future

Per la fascia destra, infine, il Milan insiste per Noah Athekame dello Young Boys, un profilo interessante che potrebbe aggiungere qualità e freschezza al lato destro del campo. Il Milan, sotto la guida del DS Igli Tare e con le direttive tecnico-tattiche di Massimiliano Allegri, si appresta dunque a vivere le ore più calde di questa sessione di mercato, con l’obiettivo chiaro di presentare una squadra competitiva e ambiziosa ai nastri di partenza della nuova stagione.