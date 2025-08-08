Mercato Milan, Bonanni consiglia i rossoneri: «Hojlund o Vlahovic? Prenderei lui e vi spiego perchè»

Mercato Milan, Massimo Bonanni, ex calciatore e opinionista, ha consigliato i rossoneri sulle prossime in attacco

Il calciomercato estivo è nel vivo e il Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta delineando le sue strategie per la prossima stagione. Tra i nomi caldi per il reparto offensivo, quello di Rasmus Hojlund, giovane centravanti del Manchester United, sembra guadagnare terreno rispetto a Dusan Vlahovic. Un’indiscrezione che trova conferma nelle parole di Massimo Bonanni, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Calciomercato e Ritiri”.

Bonanni non ha nascosto il suo apprezzamento per l’attaccante danese, pur riconoscendone una stagione meno brillante: “Hojlund mi piace tantissimo. Quest’anno ha fatto un po’ poco, ma allo United hanno fatto fatica tutti negli ultimi anni. Le statistiche sono importanti ma si deve ragionare a 360 gradi.” Questa analisi evidenzia come il valore di un giocatore non debba essere ridotto ai soli numeri, specialmente in contesti complessi come quello del Manchester United recente. Il calciomercato Milan di Tare e Allegri sembra sposare una filosofia simile, cercando profili che si adattino non solo alle esigenze tattiche ma anche al progetto di crescita a lungo termine.

L’ex calciatore ha poi approfondito il confronto tra Hojlund e Vlahovic, sottolineando un aspetto cruciale per le tattiche di Allegri: “E’ un ottimo giocatore per come stanno strutturando il Milan. E’ più contropiedista di Vlahovic e Allegri giocherà molto così.” Questa frase è la chiave per comprendere la direzione tattica che il nuovo allenatore intende intraprendere. Massimiliano Allegri è noto per prediligere un calcio che sappia sfruttare le ripartenze veloci e la capacità di attaccare gli spazi. In questo scenario, le caratteristiche di Hojlund si sposerebbero alla perfezione. La sua velocità, la progressione palla al piede e la capacità di attaccare la profondità lo renderebbero l’elemento ideale per un Milan che punta a essere letale in contropiede.

Bonanni ha rincarato la dose, evidenziando la maggiore funzionalità di Hojlund rispetto al serbo: “Può essere più funzionale del serbo, anche alla luce del fatto che Vlahovic non ha avuto un grandissimo rapporto con lui alla Juve.” Questo dettaglio relazionale tra Vlahovic e Allegri, risalente al loro periodo alla Juventus, potrebbe giocare un ruolo non indifferente nella decisione finale di Igli Tare. Il Direttore Sportivo del Milan dovrà valutare non solo le qualità tecniche ma anche la compatibilità dei nuovi acquisti con il progetto tecnico e umano delineato da Allegri.

L’arrivo di Hojlund al Milan rappresenterebbe una mossa strategica che va oltre il mero acquisto di un centravanti. Sarebbe un chiaro segnale della volontà di Tare e Allegri di costruire una squadra giovane, dinamica e funzionale alle idee tattiche del tecnico. Un attaccante moderno, capace di svariare su tutto il fronte offensivo e di creare pericoli costanti per le difese avversarie. La velocità e la fisicità di Hojlund lo rendono un profilo estremamente interessante per il calcio odierno, e il Milan sembra intenzionato a scommettere su di lui per il suo futuro attacco.