Mercato Milan, cambia tutto in attacco! Super bomber dalla Serie A, il Diavolo ci pensa seriamente

Mercato Milan, nelle ultime ore, tramite intermediari, ai rossoneri è stato proposto il profilo di Dovbyk: costi e tempistiche

Nel consueto e atteso appuntamento di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fornito un aggiornamento cruciale sulle strategie in entrata del Milan, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo. Un nome nuovo e intrigante è emerso con forza, quello di Artem Dovbyk, attaccante attualmente sotto contratto con la Roma.

Secondo quanto riportato da Moretto, il centravanti ucraino è stato proposto al club rossonero attraverso alcuni intermediari. Questa notizia aggiunge un ulteriore tassello al già frenetico calciomercato del Milan, che sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Taresta cercando di plasmare una squadra altamente competitiva per la prossima stagione.

Le Cifre e le Prospettive di Mercato

Il valore di Dovbyk si attesta, al momento, su cifre considerate “fuori mercato” per il Milan. Si parla di una valutazione di almeno 40 milioni di euro, una somma che richiederebbe un investimento significativo da parte della società di Via Aldo Rossi. Tuttavia, Moretto ha sottolineato l’importanza di monitorare l’evoluzione del mercato da inizio agosto fino alla sua chiusura, poiché le dinamiche economiche e le disponibilità dei club possono cambiare rapidamente.

Il fatto che il nome di Dovbyk sia stato “proposto” suggerisce un interesse concreto da parte dell’entourage del giocatore a valutare un trasferimento in un club di alto profilo come il Milan. La Roma, dal canto suo, potrebbe essere disposta a lasciar partire il suo attaccante solo a fronte di una “proposta davvero interessante a livello economico”, che le consentirebbe di reinvestire prontamente sul mercato.

L’Identikit di Artem Dovbyk: Un Profilo per il Nuovo Milan di Allegri?

Artem Dovbyk è un attaccante potente, fisico e con un ottimo fiuto per il gol. La sua presenza in area di rigore e la sua capacità di finalizzazione lo rendono un profilo potenzialmente ideale per il tipo di calcio che Massimiliano Allegri potrebbe voler implementare al Milan. Il tecnico livornese è noto per prediligere attaccanti in grado di tenere palla, fare reparto e garantire un elevato numero di reti.

L’arrivo di Dovbyk fornirebbe ad Allegri una nuova opzione offensiva di peso, capace di alternarsi o affiancarsi ad altri attaccanti già presenti in rosa. La versatilità tattica del giocatore, unita alla sua esperienza internazionale, lo rende un profilo appetibile per un Milan che punta a tornare protagonista sia in Italia che in Europa.