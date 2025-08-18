Mercato Milan, iniziano i giorni di Bennacer! L’algerino ha un desiderio chiaro ma Tare concederà il via libera solo a queste condizioni

Mercato Milan, cominciano i giorni di Ismael Bennacer: il centrocampista algerino vuole il Marsiglia ma Tare è irremovibile

Le strade di Ismael Bennacer e dell’Olympique Marsiglia potrebbero presto incrociarsi nuovamente, accendendo il calciomercato e infiammando le discussioni tra i tifosi. Dopo la deludente sconfitta subita sul campo del Rennes, il tecnico dell’OM, Roberto De Zerbi, ha espresso chiaramente la necessità di rinforzi per completare e potenziare l’organico. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, quello del centrocampista algerino, attualmente in uscita dal Milan, si impone con forza. Non è un volto nuovo a Marsiglia: Bennacer ha infatti concluso la scorsa stagione proprio con la maglia dell’OM, collezionando 16 presenze e mettendo a segno due assist, dimostrando le sue qualità e la sua utilità in mezzo al campo.

La notizia, riportata con dettagli e approfondimenti da La Gazzetta dello Sport, sottolinea però una complicazione non da poco che potrebbe frenare l’operazione: la formula del trasferimento. Il calciomercato Milan, infatti, ha un obiettivo ben preciso: cedere Ismael Bennacer a titolo definitivo. Una mossa che permetterebbe al club rossonero di incassare una somma significativa, utile a finanziare altri acquisti e a consolidare il bilancio. Dall’altra parte, l’Olympique Marsiglia sembrerebbe orientato verso una soluzione diversa, puntando a un nuovo prestito. Questa divergenza di vedute rappresenta il nodo cruciale da sciogliere affinché la trattativa possa concretizzarsi.

Il futuro di Bennacer è quindi appeso a un filo sottile, con il Milan che, sotto la nuova gestione sportiva guidata dal Direttore Sportivo Tare e con Massimiliano Allegri in panchina, sta delineando le sue strategie per la prossima stagione. L’arrivo di Tare come DS e di Allegri come allenatore ha segnato un nuovo corso per i rossoneri, che mirano a costruire una squadra competitiva e a ottimizzare le risorse economiche. La cessione a titolo definitivo di un giocatore come Bennacer, seppur stimato, potrebbe essere vista come un’opportunità per finanziare altre operazioni in entrata o per alleggerire il monte ingaggi.

Per l’OM, invece, un nuovo prestito rappresenterebbe una soluzione economicamente vantaggiosa, permettendo a De Zerbi di avere a disposizione un elemento di qualità senza gravare eccessivamente sulle casse societarie. La capacità di Bennacer di dettare i tempi di gioco, recuperare palloni e fornire assist precisi lo rende un profilo appetibile per qualsiasi squadra che cerchi dinamismo e visione di gioco a centrocampo. Le sue passate prestazioni a Marsiglia hanno lasciato un ottimo ricordo, e la possibilità di riaverlo a disposizione, anche solo per un’altra stagione in prestito, sarebbe accolta con entusiasmo dall’ambiente marsigliese.

Le prossime settimane saranno quindi cruciali per definire il destino di Ismael Bennacer. Sarà interessante vedere se il Milan e l’Olympique Marsiglia riusciranno a trovare un punto d’incontro sulla formula del trasferimento. L’abilità negoziale di Tare sarà messa alla prova, così come la fermezza del Marsiglia nel perseguire i propri interessi. I tifosi di entrambe le squadre, in attesa di nuove notizie, monitorano con attenzione gli sviluppi di questa intrigante vicenda di calciomercato, che potrebbe influenzare significativamente le ambizioni dei due club per la prossima stagione. La sensazione è che, nonostante le difficoltà, una soluzione possa essere trovata, data la reciproca volontà di entrambe le parti di risolvere la questione Bennacer.