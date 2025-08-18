Mercato Milan, Marsiglia in pressing per Bennacer: la richiesta dei rossoneri

Mercato Milan, Bennacer torna nel mirino del Marsiglia: la richiesta dei rossoneri

Il mercato del Milan continua a muoversi su più fronti, non solo per quanto riguarda gli acquisti, ma anche sul fronte delle cessioni. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milanello, il nome di Ismaël Bennacer è tornato a far discutere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Marsiglia si sarebbe rifatto vivo per il centrocampista algerino, puntando però a una formula che il Milan non sembra intenzionato ad accettare.

Il club francese, infatti, vorrebbe un prestito per riportare Bennacer in Ligue 1. Una soluzione che permetterebbe al Marsiglia di avere un rinforzo di qualità senza appesantire il bilancio con un acquisto a titolo definitivo. La precedente esperienza dell’algerino con la maglia dell’OM, seppur breve, ha lasciato un buon ricordo, spingendo il club a tornare alla carica.

Il Milan, tuttavia, ha una posizione molto chiara sulla questione: il club rossonero, guidato dal nuovo DS Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, intende cedere Bennacer a titolo definitivo. Questa scelta è motivata dalla volontà di monetizzare il più possibile per reinvestire il ricavato su altri obiettivi di mercato. La dirigenza, infatti, ritiene che il giocatore non rientri più a pieno nei piani del nuovo progetto tecnico e una cessione definitiva sarebbe la soluzione migliore per tutte le parti.

Il braccio di ferro tra i due club è quindi iniziato. Il Milan spinge per una vendita che possa generare liquidità immediata, mentre il Marsiglia cerca una soluzione più economica, come il prestito. La distanza tra le due posizioni è ancora significativa e sarà compito di Igli Tare trovare una quadra. Il futuro di Bennacer è in bilico e la sua destinazione dipenderà dalla capacità dei due club di trovare un compromesso. La fonte di questa notizia, La Gazzetta dello Sport, sottolinea l’importanza di questa trattativa, che potrebbe avere un impatto significativo sulle prossime mosse di mercato del Milan.