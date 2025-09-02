Mercato Milan, intrigo Bennacer! Marsiglia solo sfiorato, restano aperte queste due piste per l’algerino

Mercato Milan, clamoroso intrigo Bennacer: Marsiglia solo sfiorato, restano la Turchia e l’Arabia Saudita come mete plausibili

Il calciomercato estivo in Europa ha ormai chiuso i battenti, ma le società calcistiche non possono ancora tirare un sospiro di sollievo, specialmente quelle che devono sfoltire le proprie rose. È il caso del calciomercato Milan, che si trova a gestire la situazione di due esuberi non ancora piazzati: Yacine Adli e Ismaël Bennacer. A riportarlo è Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come le ultime speranze per il club rossonero risiedano nei mercati ancora aperti, in particolare quello turco e quello arabo.

Il Caso Yacine Adli: Un No Secco al Sassuolo

La situazione più spinosa riguarda Yacine Adli, il talentuoso centrocampista francese che, come riportato da Bianchin, ha mantenuto una posizione rigida fino all’ultimo, rifiutando l’offerta del Sassuolo. Un rifiuto che ha lasciato la dirigenza milanista con l’amaro in bocca, poiché il passaggio al club emiliano avrebbe rappresentato una soluzione interna e relativamente semplice. La volontà del giocatore di non trasferirsi in un’altra squadra di Serie A ha complicato notevolmente i piani del Milan. Ora, per Adli, l’unica via d’uscita sembra essere un trasferimento in un campionato dove la finestra di mercato è ancora attiva. Le squadre turche e quelle dei Paesi arabi rappresentano ora gli unici potenziali acquirenti, e la speranza è che si possa trovare una soluzione che soddisfi sia il club che il calciatore.

La Partita di Ismaël Bennacer: Il Marsiglia Voleva Solo il Prestito

Anche la vicenda di Ismaël Bennacer è complessa, seppur con dinamiche diverse. Il centrocampista algerino, pur essendo un elemento di valore, non rientrava pienamente nei piani tecnici per questa stagione, soprattutto dopo il suo recupero da un lungo infortunio. L’interesse del Marsiglia, un club di grande prestigio in Francia, sembrava una pista concreta e promettente. Tuttavia, come rivelato da Luca Bianchin, la trattativa non è decollata a causa delle diverse richieste economiche tra i due club. Il Marsiglia, infatti, era interessato a un prestito, mentre il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo per monetizzare e alleggerire il monte ingaggi. Anche in questo caso, le uniche porte rimaste aperte sono quelle dei mercati turco e arabo, dove il club rossonero continuerà a lavorare nei prossimi giorni per trovare una destinazione per il giocatore.

La Strategia del Milan: Ottimizzare la Rosa e Alleggerire il Monte Ingegni

Il Milan ha dimostrato in questa sessione di mercato una chiara strategia: rinforzare la squadra con giovani talenti e giocatori funzionali al progetto tecnico, ma anche ottimizzare la rosa liberandosi di chi non rientra più nei piani. La gestione di Tare e Allegri sta cercando di completare il lavoro iniziato, trovando una sistemazione per Adli e Bennacer. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il club riuscirà a raggiungere l’obiettivo e a concludere un mercato estivo che ha visto molti cambiamenti e investimenti importanti. Resta l’incognita su come queste due situazioni si evolveranno, ma una cosa è certa: la dirigenza non si arrenderà fino all’ultimo giorno utile per sfoltire la rosa e proseguire nella costruzione di una squadra competitiva in ogni competizione.