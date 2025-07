Mercato Milan, grana esuberi: Bennacer, un futuro tra incertezze e l’ombra dell’Arabia Saudita

Mercato Milan, grana esuberi con la situazione di Ismael Bennacer in primo piano: l’Arabia Saudita non scalda il centrocampista

Il calciomercato estivo del Milan si sta rivelando un’intensa operazione di sfoltimento della rosa. Nelle ultime settimane, il club rossonero ha lavorato alacremente per piazzare i giocatori in esubero, alleggerendo così il monte ingaggi e liberando slot per i nuovi acquisti. Tra le cessioni già concretizzate, spiccano i nomi di Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, che hanno trovato nuove sistemazioni, così come Emerson Royal e Devis Vasquez. Un lavoro certosino, portato avanti dal nuovo Direttore Sportivo Iglic Tare e in linea con le direttive del tecnico Massimiliano Allegri, che sta plasmando la sua squadra ideale.

Nonostante gli sforzi, però, la lista dei partenti è ancora lunga. Molti calciatori non rientrano nei piani tecnici del Milan e sono alla ricerca di una nuova avventura. Il caso più eclatante, e forse il più delicato, è senza dubbio quello di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, rientrato da un prestito semestrale all’Olympique Marsiglia, si trova in una situazione di stallo. La sua ultima stagione è stata segnata da una sfortunata sequela di infortuni, iniziata con il grave problema al ginocchio subito durante la semifinale di Champions League. Da quel momento, Bennacer non è più riuscito a ritrovare la forma fisica e il ritmo di gioco che lo avevano reso uno dei pilastri del centrocampo milanista. Le sue prestazioni, un tempo brillanti e incisive, non sono tornate ai livelli pre-infortunio, spingendo il Milan a valutare una sua cessione.

Il futuro di Bennacer sembra proiettato lontano da Milanello. Sebbene il suo talento sia indiscutibile e il suo valore di mercato potenzialmente elevato, le continue problematiche fisiche hanno inevitabilmente inciso sul suo appeal. Le maggiori manifestazioni di interesse per il calciatore, come riportato anche dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, provengono principalmente dalla Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita. I club sauditi, forti di disponibilità economiche considerevoli, stanno cercando di attirare un numero crescente di giocatori di alto profilo dal calcio europeo, offrendo ingaggi faraonici.

Tuttavia, sempre secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nel suo box mercato, la strada saudita non sembra convincere appieno Ismael Bennacer. Il giocatore, infatti, non sarebbe del tutto incline a trasferirsi in Arabia Saudita, forse preferendo rimanere in un contesto calcistico più competitivo in Europa o cercando un progetto tecnico che lo stimoli maggiormente. Questa reticenza complica ulteriormente i piani del Milan e del DS Tare, che dovranno trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa. Il club rossonero ha l’obiettivo di monetizzare dalla cessione di Bennacer per reinvestire sul mercato, ma la volontà del giocatore sarà cruciale per definire il suo futuro. La situazione di Bennacer rappresenta un vero e proprio banco di prova per la strategia di mercato del Milan targato Tare e Allegri, che dovranno dimostrare abilità e flessibilità per gestire al meglio una delle situazioni più spinose di questa sessione estiva.