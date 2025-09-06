Mercato Milan, Bennacer ha rifiutato l’Arabia Saudita? L’ultima indiscrezione svela un clamoroso dettaglio sull’algerino

Mercato Milan, Ismael Bennacer ha rifiutato l’Arabia Saudita? Matteo Moretto, noto giornalista, ha fornito un importantissimo dettaglio

Nel panorama del calciomercato Milan estivo, le dinamiche di negoziazione tra club e calciatori offrono spunti continui e colpi di scena inattesi. Un esempio lampante è la vicenda legata a Ismaël Bennacer, centrocampista algerino che ha recentemente lasciato il Milan per accasarsi alla Dinamo Zagabria. A fare chiarezza su uno degli episodi più enigmatici di questa trattativa è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, una fonte sempre molto attendibile e apprezzata nel settore.

Il mancato affare con l’Al-Ittihad: un “sì” che non è bastato

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il futuro di Bennacer avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa. L’Al-Ittihad, club della Saudi Pro League in grande ascesa, aveva messo nel mirino il talentuoso centrocampista. L’interesse era concreto e, cosa ancora più significativa, aveva ottenuto il pieno assenso del calciatore. Bennacer, infatti, si era mostrato apertissimo all’idea di un trasferimento in Arabia Saudita, un campionato che sta attirando un numero crescente di stelle del calcio internazionale grazie a offerte economicamente irrinunciabili. Per l’algerino, che nel Milan di Massimiliano Allegri era ormai considerato un fuori rosa, l’opportunità di rilanciarsi e di firmare un contratto molto vantaggioso sembrava la soluzione ideale. Il giocatore era quindi pronto a partire, ma l’operazione non è andata in porto per un motivo cruciale.

La questione formale: la parola non mantenuta

Il vero ostacolo, come ha sottolineato Moretto, non è stato il volere del calciatore o la posizione del Milan. La trattativa si è arenata a causa della mancata formalizzazione dell’offerta da parte dell’Al-Ittihad. Nonostante le promesse verbali e l’intesa raggiunta a parole, il club saudita non ha mai presentato un’offerta scritta. Questa mancanza di serietà e di concretezza ha fatto saltare l’intero affare. Per un club come il Milan, che con il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare sta lavorando per una pianificazione precisa e oculata del mercato, la mancanza di una proposta ufficiale rende impossibile portare a termine una cessione. L’Al-Ittihad, pur avendo sedotto il calciatore, non ha poi compiuto il passo decisivo, lasciando il Milan e Bennacer in una situazione di stallo.

La svolta: la Dinamo Zagabria e il ruolo di Tare

La conseguenza di questo stallo è stata la ricerca di una nuova soluzione, che ha portato Bennacer a trasferirsi alla Dinamo Zagabria. Un esito diverso, ma che ha comunque permesso al Milan di liberarsi di un giocatore considerato in esubero dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e dal nuovo DS Igli Tare. Quest’ultimo, in particolare, si trova a gestire un calciomercato complesso, dove la razionalità deve prevalere sull’istinto. La vicenda Bennacer è un chiaro esempio di come le dinamiche di mercato possano essere influenzate non solo dagli accordi tra giocatori e società, ma anche dalla professionalità e dalla concretezza delle parti in causa. Il Milan ha dimostrato di non voler cedere alle lusinghe di trattative fumose, preferendo un accordo meno redditizio ma ufficiale e definitivo. Questa filosofia sembra essere in linea con il nuovo corso rossonero, improntato alla programmazione e alla chiarezza.