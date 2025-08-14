Mercato Milan, Bennacer fra i partenti: si lavora per convincerlo ad accettare l’Arabia

Mercato Milan, Bennacer è uno dei giocatori che lascerà Milano: la destinazione Arabia però non lo convince

Il Milan è nel vivo del calciomercato e, oltre a cercare rinforzi per il reparto offensivo, sta lavorando intensamente per trovare una sistemazione ad alcuni giocatori che non rientrano più nei piani tecnici della società. Tra i nomi più caldi in uscita c’è quello di Ismael Bennacer, centrocampista algerino il cui futuro in rossonero appare sempre più in bilico. Le ultime indiscrezioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, confermano l’interesse dall’estero, in particolare dal ricco campionato dell’Arabia Saudita.

Secondo il quotidiano, Bennacer continua a ricevere richieste concrete dai club arabi, che sono pronti a mettere sul piatto cifre importanti sia per il cartellino che per l’ingaggio del giocatore. Tuttavia, il centrocampista non ha ancora dato il via libera alla trattativa, mantenendo una posizione di cautela. Questa situazione di stallo rende difficile per il Milan pianificare il futuro del centrocampo, in attesa di capire la volontà definitiva del giocatore. L’addio di Bennacer, seppur doloroso per i tifosi che lo hanno apprezzato nelle scorse stagioni, potrebbe rappresentare un’opportunità economica per il club, che potrebbe reinvestire il ricavato della sua cessione per altri obiettivi di mercato.

La gestione di questa e di altre trattative è affidata al nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, che ha il compito di sfoltire la rosa e di creare una squadra su misura per il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La coppia Tare-Allegri sta lavorando in sinergia per costruire un Milan competitivo, capace di lottare per i massimi traguardi. La scelta di Allegri di tornare sulla panchina rossonera è stata un segnale chiaro delle ambizioni del club, e ora tocca alla dirigenza fornirgli gli strumenti necessari per avere successo.

Il futuro di Bennacer è un tassello fondamentale in questo processo. La sua partenza libererebbe un posto importante in rosa e permetterebbe a Tare di agire con maggiore flessibilità sul mercato. Se l’algerino dovesse accettare la corte dall’Arabia Saudita, il Milan potrebbe puntare su un nuovo profilo per il centrocampo, magari un giocatore più in linea con le idee di gioco di Allegri. Al contrario, se Bennacer dovesse rimanere, la società dovrebbe trovare altre soluzioni per alleggerire il monte ingaggi e ottimizzare la rosa. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del giocatore e per le strategie di mercato del Milan.