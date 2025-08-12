Mercato Milan, Tare deve sfoltire la rosa: Adli e Bennacer sulla lista dei partenti

Mercato Milan, Tare al lavoro per sfoltire la rosa e cedere gli esuberi: sulla lista ci sono anche Bennacer e Adli

La finestra di calciomercato estivo del Milan è nel pieno del suo svolgimento e, oltre agli acquisti mirati per rafforzare la squadra di Massimiliano Allegri, il nuovo direttore sportivo Igli Tare sta lavorando instancabilmente anche sul fronte delle cessioni. L’obiettivo è quello di sfoltire una rosa ritenuta troppo folta, liberando ingaggi pesanti e generando quel tesoretto fondamentale per chiudere le operazioni in entrata. La strategia è chiara e l’operato di Tare ha già portato i primi frutti, con i prestiti di Filippo Terracciano e Warren Bondo alla Cremonese, con formule differenziate per massimizzare il ritorno per il club rossonero.

Tuttavia, le uscite più complesse e cruciali per le casse del Milan sono ancora in fase di definizione. Come riportato da diverse fonti, tra cui Sportmediaset e Tuttosport, il club sta affrontando delle situazioni spinose con alcuni giocatori che non rientrano più nei piani di Allegri.

Le difficoltà maggiori si stanno riscontrando con i centrocampisti Yacine Adli e Ismaël Bennacer. Entrambi sono stati esclusi dai piani di Allegri e non hanno preso parte al ritiro, segno inequivocabile della loro posizione fuori dal progetto. Il Milan aveva trovato accordi per la loro cessione, ma i giocatori stessi hanno rifiutato le destinazioni proposte, facendo sfumare incassi potenziali per il club. In particolare, come riportato da Calciomercato.com, Bennacer avrebbe detto “no” a un’offerta redditizia dall’Arabia Saudita, facendo saltare un potenziale incasso di circa 20 milioni di euro. Adli, invece, avrebbe rifiutato una destinazione in Russia, facendo svanire un’offerta da circa 15 milioni di euro. Questi rifiuti stanno rallentando notevolmente il mercato in uscita del Milan, mettendo a dura prova la strategia di Igli Tare e creando una situazione di stallo che il club vuole risolvere al più presto.

Per il nuovo Milan di Allegri, la gestione di questi esuberi è di vitale importanza. Vendere questi giocatori, in particolare quelli con ingaggi elevati, è fondamentale per liberare risorse economiche e spazio salariale, permettendo così a Tare di completare la rosa con i rinforzi desiderati dal tecnico. La sfida per la dirigenza rossonera è quella di convincere i giocatori ad accettare una nuova destinazione, sbloccando così un mercato che ha bisogno di accelerare i ritmi per non compromettere la preparazione della squadra in vista della nuova stagione.