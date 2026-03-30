Mercato Milan, caccia al vice-Saelemaekers: l’ultima idea porta a Bellanova. Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri pensano al ritorno di Raoul Bellanova per la fascia destra: ecco tutti i dettagli

Il mercato del Milan inizia a muoversi con decisione in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, il club rossonero avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Raoul Bellanova, attualmente in forza all’Atalanta.

Il profilo dell’esterno destro piace molto alla dirigenza non solo per le sue doti tecniche e la sua crescita esponenziale negli ultimi anni, ma anche per una questione regolamentare strategica. Bellanova, infatti, è cresciuto nel settore giovanile rossonero e questo gli permetterebbe di essere inserito nelle liste per le competizioni nazionali ed europee come CTP (Club Trained Player).

Mercato Milan, un tassello fondamentale per le liste UEFA

Il ritorno del classe 2000 a Milanello risolverebbe diversi problemi di composizione della rosa, garantendo un elemento di valore in una posizione dove il club cerca rinforzi. Schira sottolinea che «i rossoneri hanno chiesto informazioni» per capire la fattibilità dell’operazione con i bergamaschi, che valutano il giocatore come un pezzo pregiato della scacchiera di Raffaele Palladino.

L’eventuale innesto di Bellanova rappresenterebbe un ritorno alle origini per il terzino, che ha vestito la maglia del Milan fino alla Primavera prima di iniziare il suo girovagare tra Francia e Italia. In questa stagione con la maglia della Dea, Bellanova si è confermato uno dei migliori interpreti del ruolo, attirando nuovamente l’attenzione dei top club.