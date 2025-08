Mercato Milan, dal Belgio insistono! Passi avanti notevoli per Jashari, questa mossa di Tare ha fatto la differenza

Mercato Milan, arrivano ulteriori conferme dal Belgio: Tare vicinissimo a chiudere il colpo Jashari, questa mossa ha fatto la differenza

Dopo quasi due mesi di intensi tira e molla, sembra che il calciomercato Milan stia finalmente premendo sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista del Basilea, Ardon Jashari. Le ultime indiscrezioni, riportate da Nieuwsblad Sport, suggeriscono che il “piano Brugge”, ovvero la strategia del club belga di mantenere alta la pressione sul giocatore e sul suo entourage, stia dando i suoi frutti, spingendo il club rossonero a fare gli sforzi necessari per chiudere l’affare.

La lunga fase di stallo ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi milanisti, ansiosi di vedere il nuovo assetto della squadra sotto la guida del neo-Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Jashari, considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama calcistico europeo per la sua visione di gioco, la sua capacità di recupero palla e la sua abilità nel dettare i tempi a centrocampo, è stato a lungo un obiettivo primario per il Milan. La sua versatilità lo rende un elemento ideale per il centrocampo dinamico che Allegri intende implementare.

Secondo quanto riportato dalla fonte, un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto, ma le trattative sono in fase avanzata e si prevede una svolta decisiva nei prossimi giorni. Questo repentino cambio di passo da parte del Milan potrebbe essere attribuito a diversi fattori. Da un lato, la persistenza del Brugge nel mantenere vivo l’interesse per Jashari ha probabilmente agito da catalizzatore, mettendo il Milan di fronte alla necessità di agire con decisione per non perdere il proprio obiettivo. Dall’altro, l’insediamento di Tare come DS e di Allegri come tecnico ha probabilmente portato a una riorganizzazione delle priorità e a una nuova spinta negoziale.

Igli Tare, noto per la sua acume nel mercato e la sua capacità di chiudere affari importanti con tempismo, sta dimostrando fin da subito la sua determinazione nel rafforzare la rosa a disposizione di Allegri. La sua esperienza e la sua rete di contatti internazionali sono cruciali in questa fase delicata delle trattative. Parallelamente, Massimiliano Allegri ha identificato in Jashari un profilo ideale per il suo progetto tattico. Il tecnico toscano, infatti, è alla ricerca di giocatori giovani ma con personalità, capaci di inserirsi rapidamente negli schemi e di garantire qualità e quantità in mezzo al campo.

L’eventuale arrivo di Jashari a Milano rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del club per la prossima stagione. Sarebbe un investimento mirato su un giovane talento con un ampio margine di crescita, in linea con la nuova filosofia di costruzione della squadra. I tifosi del Milan, che hanno mostrato una pazienza ammirevole durante questa lunga attesa, sperano ora che le prossime ore portino la fumata bianca e che Jashari possa presto vestire la gloriosa maglia rossonera. La concorrenza era agguerrita, ma il Milan, con la guidance strategica di Tare e la visione tattica di Allegri, sembra finalmente in procinto di portare a termine un colpo importante sul mercato. Le aspettative sono alte e il lavoro dietro le quinte per definire ogni dettaglio dell’accordo prosegue senza sosta.