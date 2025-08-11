Mercato Milan, occhi sulla Bundesliga: avrebbe chiesto la cessione al Bayern Monaco

Mercato Milan, le idee in difesa non finiscono a De Winter: dalla Bundesliga potrebbe arrivare un nome molto pesante

Il Milan ha chiuso in tempi record la trattativa per Koni De Winter, dimostrando ancora una volta la grande rapidità e la chiara strategia del club sul calciomercato. Dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, un’operazione da oltre 40 milioni di euro che ha fatto registrare una notevole plusvalenza, il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha individuato nel difensore del Genoa il sostituto ideale.

L’acquisto di De Winter non è stata una mossa improvvisata. Il nome del difensore belga non è nuovo per i corridoi di via Aldo Rossi: c’erano già stati dei contatti lo scorso gennaio, quando si era ventilata l’ipotesi di una partenza di Pavlovic. Questo dettaglio non è insignificante, ma anzi è un segnale di grande rilevanza: nonostante il cambio al vertice della direzione sportiva, con l’arrivo di Tare, la linea di scouting e la visione di mercato del club sembrano mantenere una certa continuità con il passato.

Le voci di un possibile addio di Kim Min-jae al Bayern Monaco stanno agitando il calciomercato e, di conseguenza, anche l’ambiente rossonero. Il difensore sudcoreano, che non sta trovando spazio con l’allenatore Kompany, starebbe meditando di lasciare i bavaresi per un club che possa garantirgli un ruolo da protagonista secondo quanto riporta la stampa tedesca. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro d’Europa, ha riacceso le speranze dei tifosi del Milan, che vedono in Kim il sostituto ideale di Malick Thiaw.

Il nome del difensore è stato accostato al Milan in questi giorni, ma, ad oggi, l’operazione si presenta estremamente complessa. La dirigenza rossonera, guidata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, ha infatti fissato un tetto massimo di spesa per la difesa che si attesta sui 20 milioni di euro. Questa decisione ha portato il club a mollare la presa su altri obiettivi, come Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo, entrambi ritenuti troppo costosi nonostante gli incassi di quasi 200 milioni di euro dalle cessioni. L’acquisto di Koni De Winter rientra perfettamente in questa strategia economica.

Nonostante le difficoltà, la situazione di Kim potrebbe diventare un’opportunità per il Milan. Il difensore, acquistato dal Bayern per oltre 50 milioni di euro (la clausola rescissoria), vuole a tutti i costi lasciare la Germania. Il club di via Aldo Rossi potrebbe diventare una pista concreta, ma solo a due condizioni: che il Bayern Monaco si apra a una formula adatta, come il prestito con diritto di riscatto, e che il giocatore accetti di ridursi l’ingaggio, che al momento è molto elevato.

Tuttavia, le possibilità che l’affare vada in porto sono al momento remote. Oltre alle difficoltà economiche, è probabile che il Milan non abbia intenzione di acquistare un altro centrale dopo l’arrivo di De Winter. L’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare sembrano infatti soddisfatti della rosa a loro disposizione per il reparto difensivo, e potrebbero non voler investire ulteriormente in un settore che, per il momento, sembra coperto. I tifosi rossoneri possono sognare, ma l’operazione Kim al momento rimane una suggestione di calciomercato più che una trattativa concreta.