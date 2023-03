Mercato Milan, idea per l’attacco: è il bomber di Europa League

Nuova idea di mercato per il Milan. Maldini e Massara sondano il terreno per il bomber di questa Europa League

Il Milan è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima sessione di mercato. Tra le varie alternative c’è un’idea che stuzzica la dirigenza rossonera. Si tratta di Victor Boniface.

Attaccante classe 2000 dell’Union Saint-Gilloise, squadra che occupa il secondo posto nel campionato belga ed è ai quarti di Europa League. Il nigeriano ha segnato 19 gol in questa stagione, di cui 5 in Europa, e come riporta calciomercato.com è una pista percorribile per il Milan soprattutto in caso di uscita di Origi o Rebic. Il prezzo è sui 10 milioni di euro.