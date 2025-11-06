Mercato Milan, Allegri verrà accontentato a gennaio: diversi attaccanti sul taccuino, arriverà questo profilo a Milanello. La situazione

Mercato Milan, Massimiliano Allegri verrà accontentato durante la finestra di gennaio: a Milanello arriverà sicuramente un nuovo attaccante

Sul canale YouTube MilanVibesHQ, l’esperto Pietro Balzano Prota ha fatto il punto sulla situazione del reparto offensivo rossonero, confermando che il tema attaccante sarà centrale nelle prossime sessioni di mercato Milan.

Secondo Balzano Prota, la ricerca di un nuovo numero 9 non è affatto in secondo piano, ma è «sicuramente un qualcosa di vivo, maturo». L’idea di rinforzare l’attacco, messa in stand-by per valutare appieno il rendimento di Santiago Gimenez e per attendere il rientro di Christopher Nkunku, «a gennaio tornerà sicuramente di moda».

Mercato Milan, occhi puntati sulle occasioni e gli scontenti

Il Milan, noto per la sua strategia attenta ai costi e alle opportunità, valuterà con attenzione il mercato delle occasioni. Balzano Prota ha chiarito che la dirigenza rossonera si concentrerà su profili che potrebbero essere disponibili a condizioni vantaggiose.

«Si valuteranno delle occasioni, ci sono scontenti qua e là, che si valutano».

Questo tipo di approccio suggerisce che il Milan potrebbe guardare a calciatori che, pur avendo un grande potenziale o un nome affermato, non trovano più spazio nei rispettivi club e cercano una nuova piazza per rilanciarsi.

L’esperto ha inoltre aggiunto un dettaglio intrigante: tra i potenziali obiettivi ci sono «anche scontenti che già piacevano al #Milan». Questo lascia intendere che la short list potrebbe includere vecchi obiettivi mai raggiunti o giocatori che erano già stati nel mirino in passato. La finestra di gennaio si prospetta dunque come un periodo cruciale per ridisegnare l’attacco rossonero.