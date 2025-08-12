Mercato Milan, intesa con lo Young Boys per Athekame: un ultimo dettaglio prima del definitivo via libera

Mercato Milan, c’è l’intesa con lo Young Boys con Athekame intorno ai 10 milioni di euro: manca solo l’accordo sulla percentuale di rivendita

Il calciomercato Milan sta stringendo i tempi per assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti sul panorama europeo, Athekame, con la trattativa che ha raggiunto la considerevole cifra di 10 milioni di euro. L’indiscrezione, riportata con grande enfasi dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, evidenzia come il club rossonero sia ora concentrato sulla definizione degli ultimi dettagli, in particolare l’intesa con lo Young Boys sulla percentuale di rivendita. Questo punto, spesso cruciale nelle operazioni di mercato che coinvolgono giovani promesse, è diventato il fulcro delle discussioni tra le due società.

L’arrivo di un nuovo giocatore, che si inserirebbe in un progetto tecnico ben definito, è una delle priorità per il Milan in questa fase di mercato estivo. Sotto la guida del neo-direttore sportivo Igli Tare, la strategia è chiara: rinforzare la squadra con innesti di qualità, puntando sia sull’esperienza che sul potenziale a lungo termine. Tare, con la sua comprovata esperienza nel reperire talenti e costruire squadre competitive, sta lavorando in stretta collaborazione con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. L’obiettivo è fornire ad Allegri una rosa che possa competere ai massimi livelli, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

La cifra di 10 milioni di euro dimostra l’elevata considerazione che il Milan ripone in questo giocatore, riconoscendone il valore intrinseco e il margine di crescita. Tuttavia, la richiesta dello Young Boys di una percentuale sulla futura rivendita è un aspetto che richiede attenzione e negoziazione. I club svizzeri, noti per la loro oculatezza nelle operazioni di mercato, spesso includono clausole di questo tipo per massimizzare i profitti futuri da talenti che poi si affermano in campionati maggiori. Per il Milan, trovare un equilibrio accettabile su questa percentuale è fondamentale per non compromettere la sostenibilità finanziaria delle future operazioni di mercato.

La trattativa è seguita con grande interesse dai tifosi milanisti, che attendono con ansia l’ufficialità del primo grande colpo dell’era Tare-Allegri. L’entusiasmo è palpabile, dato che l’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di questo talento dello Young Boys potrebbe portare una ventata di freschezza e nuove soluzioni tattiche al gioco del Milan. Massimiliano Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e integrarli in un sistema di gioco solido, potrebbe trarre grande beneficio da questo innesto, plasmandolo secondo le sue esigenze.

L’operazione, se andrà a buon fine, rappresenterebbe un segnale forte delle intenzioni del Milan in questa sessione di mercato. Non solo il club è disposto a investire cifre significative, ma lo fa con una visione a lungo termine, puntando su giocatori che possono crescere e diventare veri e propri pilastri della squadra. La capacità di Igli Tare di chiudere affari complessi, come questo che include una percentuale di rivendita, sarà cruciale per il successo della campagna acquisti estiva e per il futuro del Milan. Tutte le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e dare il via a una nuova entusiasmante stagione.