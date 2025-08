Mercato Milan, ore caldissime per Athekame! Spunta la formula che sblocca l’operazione con lo Young Boys. Cifre e dettagli

Mercato Milan, sono ore caldissime per il possibile arrivo di Athekame in rossonero: Tare lima gli ultimi dettagli con lo Young Boys

Il Milan si muove con decisione sul mercato per rinforzare la fascia destra di difesa e sembra aver individuato il profilo ideale in Zachary Athekame. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, i rossoneri hanno virato con decisione sul giovane terzino dello Young Boys, dopo aver riscontrato difficoltà nell’arrivare a Guela Doué dello Strasburgo. L’articolo, intitolato “L’ora di Athekame. Il Milan vuole chiudere in fretta: si lavora sui bonus“, sottolinea l’urgenza e la determinazione del club di via Aldo Rossi nel chiudere l’operazione in tempi brevi.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta costruendo una squadra competitiva per la prossima stagione, e il ruolo di terzino destro è considerato cruciale. Zachary Athekame, classe 2004, rappresenta un investimento importante per il futuro, ma anche un calciatore già pronto a dare il suo contributo. Il giovane svizzero ha già espresso il suo via libera al trasferimento a Milanello, un segnale forte della sua volontà di vestire la maglia rossonera.

I dirigenti milanisti hanno presentato una prima offerta allo Young Boys di 7 milioni di euro. L’obiettivo è quello di raggiungere un accordo definitivo aggiungendo bonus che possano soddisfare le richieste del club svizzero. La trattativa è in fase avanzata e la fiducia filtra da Casa Milan. Un fattore chiave in questa negoziazione è l’ottimo rapporto che il DS Igli Tare vanta con la dirigenza dello Young Boys. Questa connessione privilegiata potrebbe accelerare ulteriormente i tempi, portando a una fumata bianca in pochi giorni.

L’arrivo di Athekame rafforzerebbe significativamente la corsia destra difensiva, offrendo a Massimiliano Allegri un’opzione giovane, dinamica e con ampi margini di crescita. Il Milan dimostra ancora una volta la sua strategia di puntare su giovani talenti con un potenziale elevato, combinandola con l’esperienza della dirigenza per chiudere operazioni complesse. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, che sperano di vedere presto Zachary Athekame calcare il prato di San Siro. Sarà lui il prossimo tassello del Milan targato Tare e Allegri? Le prossime ore saranno decisive.