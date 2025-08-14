Mercato Milan, Athekame guida la rivoluzione sulle fasce: l’età media non mente, Tare scommette sul talento

Mercato Milan, Igli Tare ha scommesso sul talento per quanto riguarda i terzini rossoneri della prossima stagione

Spostare le lancette dell’orologio indietro di 365 giorni ci riporta a un calciomercato Milan con un reparto terzini profondamente diverso. Allora, i nomi a disposizione erano Calabria, Royal e Kalulu sulla destra, e Theo Hernandez, Terracciano e Jimenez sulla sinistra. Una formazione che ha subito una vera e propria rivoluzione.

La Rivoluzione dei Terzini Rossoneri: Scommessa sulla Gioventù e sul Potenziale

Un anno fa, la fascia destra rossonera vedeva Calabria come punto fermo, affiancato da Emerson Royal e Pierre Kalulu. Quest’ultimo, in particolare, lasciò il club subito dopo Ferragosto. A gennaio, un’ulteriore modifica: Walker si aggiunse alla lista, prendendo il posto di Calabria, ceduto al Bologna. Sulla corsia mancina, l’intoccabile Theo Hernandez era supportato da Terracciano e dal giovane Alex Jimenez, quest’ultimo partito come titolare nel Milan Futuro. Oggi, di tutti quei nomi, l’unico ancora presente nella rosa del Milan è proprio Alex Jimenez. Una “mini-rivoluzione” che rappresenta una delle scommesse più audaci della società rossonera in questa stagione. Un cambiamento radicale che testimonia la volontà del Milan di puntare su una nuova filosofia, con un occhio attento al futuro e alla crescita dei giovani talenti.

Nuovi Volti e Età Media: Una Scommessa Calcolata

L’arrivo di Zachary Athekame, ufficializzato con visite mediche e firma del contratto proprio oggi, completa il reparto dei terzini rossoneri. Lo svizzero si unisce a Alex Jimenez sulla fascia destra, con Jimenez che, sulla carta, dovrebbe partire in vantaggio nelle gerarchie del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Sulla corsia opposta, il club rossonero farà affidamento su un altro volto nuovo, Pervis Estupinan, arrivato dal Brighton per poco meno di 20 milioni di euro, e Davide Bartesaghi, quest’anno promosso in pianta stabile in prima squadra.

Per il Milan, questa non è solo una scommessa per l’ambientamento di due nuovi calciatori e per la pesante eredità di Theo Hernandez da raccogliere, ma anche e soprattutto per la giovane età degli interpreti. Il più anziano del reparto è Pervis Estupinan, con i suoi 27 anni. L’età media complessiva dei terzini rossoneri si attesta sui 22 anni, con gli altri tre giocatori che hanno tutti meno di 21 anni. Un’arma a doppio taglio: da un lato, un potenziale enorme da esprimere e una visione a lungo termine; dall’altro, il rischio-inesperienza che non può essere sottovalutato. La dirigenza, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha evidentemente ponderato ogni aspetto di questa scelta strategica.

Allegri e la Crescita dei Talenti: Il Garante della Scommessa

Questa scommessa il Milan l’ha evidentemente calcolata, e il garante numero uno è proprio il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Nel corso della sua brillante carriera, Allegri ha dimostrato più volte di sapersi destreggiare egregiamente con giocatori giovani e dal grande potenziale. La sua abilità nel far crescere talenti e nel plasmare giocatori in grado di esprimersi ad alti livelli è riconosciuta.

Inoltre, il tecnico livornese è noto per la sua grande cura e attenzione nella costruzione tattica della squadra. Nelle sue formazioni, i terzini hanno sempre avuto un ruolo determinante, sia in fase difensiva che offensiva, spesso fungendo da veri e propri esterni aggiunti capaci di spingere e creare superiorità numerica. Starà ora ad Allegri e al suo staff riuscire a far performare al meglio questo team di terzini che hanno davvero tanto potenziale ma che, in diversi lati del loro gioco, sono ancora da sgrezzare. La loro crescita e il loro rendimento saranno cruciali per il successo del Milan in questa stagione, e l’esperienza di Allegri sarà fondamentale per guidarli in questo percorso. La fonte di queste preziose informazioni è TMW.