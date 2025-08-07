Mercato Milan, oggi la giornata decisiva per Athekame? Terzino in pressing sullo Young Boys, queste le cifre dell’operazione

Mercato Milan, oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’arrivo di Athekame in rossonero: terzino in pressing sullo Young Boys

Il calciomercato estivo del Milan continua a infiammare gli animi dei tifosi rossoneri. Come riportato dal Corriere della Sera, dopo la chiusura della “telenovela” legata ad Ardon Jashari, ufficialmente un nuovo centrocampista del Diavolo da ieri, la dirigenza di via Aldo Rossi è vicinissima a piazzare un altro colpo di mercato importante, questa volta per la difesa. Si tratta di un altro talento proveniente dalla Svizzera: Zachary Athekame, promettente terzino destro dello Young Boys. L’accordo per il suo trasferimento sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, con una cifra che si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

L’arrivo di Athekame conferma la chiara strategia del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del neo-allenatore, Massimiliano Allegri, improntata sulla ricerca di giovani talenti con ampi margini di crescita. Dopo aver assicurato a Jashari un ruolo nel centrocampo rossonero, la volontà è quella di rafforzare ulteriormente la linea difensiva, in particolare la fascia destra, un ruolo che necessitava di un innesto di qualità e prospettiva. Athekame, con le sue qualità atletiche e la sua abilità nel cross, si inserisce perfettamente in questa visione, offrendo a mister Allegri nuove opzioni tattiche e garantendo un futuro solido per il reparto arretrato.

La rapidità con cui il Milan sta chiudendo queste operazioni dimostra la determinazione della società nel costruire una squadra competitiva e profonda. Il lavoro sinergico tra Tare e Allegri è evidente, con il direttore sportivo che opera sul mercato in piena sintonia con le esigenze tecniche dell’allenatore. La tifoseria è in fermento, assistendo a un Milan proattivo e ambizioso, lontano dalle incertezze del passato. Questi acquisti, seppur giovani, rappresentano investimenti strategici che potrebbero portare grandi benefici a lungo termine, sia in termini di prestazioni sul campo che di valore economico dei calciatori.

Con l’arrivo imminente di Athekame, l’attenzione della dirigenza si sposterà ora sull’ultimo e forse più atteso tassello: il nuovo numero 9. Massimiliano Allegri ha espresso chiaramente la necessità di un attaccante prolifico e centrale nel suo scacchiere tattico, un vero e proprio bomber capace di concretizzare le occasioni create dalla squadra. Si preannuncia una fase finale del mercato altrettanto intensa e ricca di colpi di scena, con Tare impegnato a scovare il profilo ideale per l’attacco rossonero. I tifosi attendono con ansia l’annuncio del prossimo acquisto, sperando in un nome che possa far sognare in grande e garantire un’abbondanza di gol. Il Milan di Tare e Allegri sta prendendo forma, con l’obiettivo di tornare a essere protagonista sia in Italia che in Europa.