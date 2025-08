Mercato Milan, offensiva concreta per Athekame ma spunta l’alternativa che spiazza i tifosi: è corsa a due

Mercato Milan, confermata l’offensiva concreta dei rossoneri per Athekame dello Young Boys ma resiste anche l’alternativa: ecco chi è

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Massimiliano Allegri al timone come allenatore e Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, è attivamente impegnato sul fronte mercato per rinforzare la fascia destra della difesa. Con le difficoltà riscontrate nell’arrivare a Guela Doué dello Strasburgo, valutato inamovibile a 30 milioni di euro, il club rossonero ha dovuto rivedere le proprie strategie, come riportato questa mattina da Tuttosport.

La prima offerta del Milan, pari a 7 milioni di euro, è stata presentata allo Young Boys per il giovane terzino destro classe 2004, Zachary Athekame. Tuttavia, la richiesta del club svizzero si attesta sui 10 milioni di euro, una cifra che, seppur ragionevole per un prospetto così interessante, ha spinto il Diavolo a valutare alternative concrete e di alto livello.

È qui che entra in gioco il “piano B” del Milan, un nome che potrebbe rivelarsi l’opzione più percorribile e intrigante: Arnau Martinez del Girona. Il terzino spagnolo, classe 2003, è da tempo uno dei giovani difensori più promettenti del panorama calcistico europeo. Il suo prezzo, stando alle indiscrezioni, si aggira di poco sopra i 10 milioni di euro, rendendolo un’alternativa decisamente appetibile rispetto alle richieste per Athekame e, soprattutto, a quelle esorbitanti per Doué.

Arnau Martinez rappresenterebbe un acquisto mirato e di spessore per il Milan. Cresciuto nelle giovanili del Girona, ha dimostrato una notevole maturità tattica e una spiccata propensione offensiva, pur mantenendo solidità in fase difensiva. Le sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e la sua capacità di crossare lo rendono un profilo ideale per il gioco dinamico e offensivo che Allegri intende implementare. La sua giovane età, inoltre, si sposa perfettamente con la filosofia del Milan di investire su talenti con ampi margini di crescita. Un terzino destro moderno, capace di coprire tutta la fascia e di partecipare attivamente alla manovra, è esattamente ciò che Tare e il suo staff stanno cercando.

L’esperienza di Martinez nella Liga spagnola, un campionato altamente competitivo, gli ha permesso di sviluppare una robustezza fisica e mentale non comune per un giocatore della sua età. La sua rapidità, la sua intelligenza tattica e la sua versatilità lo rendono un elemento prezioso, in grado di adattarsi a diversi moduli e situazioni di gioco. Il Milan ha bisogno di un rinforzo che possa dare garanzie immediate e, al contempo, rappresentare un investimento per il futuro. Arnau Martinez sembra incarnare perfettamente queste caratteristiche.

In un’ottica di ottimizzazione SEO, è fondamentale sottolineare come la ricerca del Milan per un nuovo terzino destro sia una delle priorità di mercato e come il nome di Arnau Martinez stia emergendo con forza come la soluzione preferita dal club di Via Aldo Rossi. Le prossime settimane saranno cruciali per definire le strategie e chiudere l’affare, con l’obiettivo di portare un nuovo talento a San Siro. La fascia destra della difesa rossonera potrebbe presto avere un nuovo padrone, e il suo nome potrebbe essere Arnau Martinez.