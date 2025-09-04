Mercato Milan, doppia beffa per Tare: ultime ore convulse, c’erano loro due nel mirino del DS albanese

Mercato Milan, arriva la doppia beffa per Igli Tare: il DS albanese ci aveva provato seriamente per Molina e Arnau Martinez

Il calciomercato Milan ha provato fino all’ultimo a regalare ad Allegri un nuovo terzino destro, ma le speranze si sono infrante contro due “no” decisi. La caccia al rinforzo per la fascia, un obiettivo cruciale per il nuovo direttore sportivo Igli Tare, si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando i tifosi rossoneri con l’amaro in bocca. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto giornalista di mercato, le ultime 48 ore sono state un susseguirsi di tentativi e rifiuti, a testimonianza di quanto la dirigenza milanista, guidata dal neo-arrivato Tare, stia lavorando incessantemente per migliorare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri.

Il primo nome sulla lista di Tare e Allegri era quello di Arnau Martínez, il giovane e promettente difensore del Girona. Il Milan aveva sondato la possibilità di un prestito per il talentuoso laterale spagnolo, ma la risposta del club iberico è stata perentoria e negativa. Il Girona, squadra rivelazione della Liga spagnola, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi pilastri, soprattutto in una stagione in cui punta a confermarsi ad alti livelli. Il “no” secco al prestito ha chiuso immediatamente ogni spiraglio di trattativa, costringendo i dirigenti rossoneri a virare su altre piste.

L’alternativa individuata dal Milan, e considerata un profilo di altissimo livello, era quella di Nahuel Molina, l’esterno argentino in forza all’Atletico Madrid. Con una solida esperienza internazionale e una Champions League nel suo curriculum, Molina sarebbe stato un colpo di grandissimo spessore per rinforzare la difesa rossonera. Anche in questo caso, però, l’esito della trattativa è stato infausto per il Milan. Il giocatore, pur lusingato dall’interesse di un club blasonato come quello milanista, ha fatto sapere di voler rimanere a Madrid. La sua priorità, in questa fase della sua carriera, è quella di giocarsi le sue carte in Champions League con l’Atletico, un palcoscenico che il Milan non può offrirgli in questa stagione. La sua ferma volontà di non muoversi dalla capitale spagnola ha bloccato sul nascere ogni potenziale affare.

La doppia delusione segna un momento di riflessione per il nuovo corso del Milan. Tare, insediatosi da poco come direttore sportivo, ha dimostrato di voler agire con decisione e di puntare a profili di spessore per rinforzare la squadra di Allegri. I nomi di Martínez e Molina, infatti, sono testimonianza di una strategia che mira a giocatori giovani ma già affermati, capaci di dare un contributo immediato e di crescere ulteriormente in rossonero. Tuttavia, la concorrenza e la volontà dei giocatori stessi hanno fatto sì che questi due obiettivi sfumassero, lasciando un vuoto nella rosa.

Nonostante la beffa finale, la dirigenza del Milan ha dimostrato di avere le idee chiare su come rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Le prossime sessioni di mercato saranno cruciali per il nuovo DS Tare, che avrà il compito di individuare e portare a casa i rinforzi necessari per far tornare il club al vertice. La ricerca di un terzino destro rimane una priorità, e i tifosi rossoneri sperano che la prossima volta il colpo vada a segno. La fonte di queste notizie, come già accennato, è il giornalista Daniele Longo, una firma autorevole nel panorama del calciomercato italiano. La sua ricostruzione delle ultime, frenetiche ore del Milan ha gettato luce sulle difficoltà incontrate dalla nuova dirigenza guidata da Tare nel portare a termine le proprie ambizioni.