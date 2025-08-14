Mercato Milan, Bennacer resta in uscita ma continua a fare muro: quella destinazione non lo scalda particolarmente. Lo scenario

Mercato Milan, Ismael Bennacer resta fuori dal progetto tecnico rossonero e quindi in uscita ma l’Arabia Saudita non lo scalda

Il calciomercato estivo del Milan si accende, e non solo sul fronte degli acquisti. Mentre il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il neo-tecnico Massimiliano Allegri pianificano la squadra che verrà, una parte cruciale del loro lavoro si concentra sulla gestione degli esuberi. Trovare una nuova sistemazione per i calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico rossonero è fondamentale per alleggerire il monte ingaggi e finanziare i colpi in entrata. Tra i nomi caldi in uscita figurano Ismael Bennacer e Yacine Adli, due centrocampisti per i quali il Milan sta cercando soluzioni adeguate.

La situazione di Ismael Bennacer è particolarmente delicata. Il centrocampista algerino, pur essendo un elemento di indubbia qualità, sembra non rientrare pienamente nei piani della nuova gestione targata Allegri-Tare. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’ex Empoli continua a ricevere richieste concrete dall’Arabia Saudita. Il campionato saudita si sta dimostrando una destinazione sempre più attrattiva per molti calciatori europei, grazie agli ingaggi faraonici proposti. Tuttavia, al momento, Bennacer non ha ancora aperto con convinzione a questa soluzione, preferendo valutare altre opzioni nel calcio europeo. La sua permanenza a Milano, in questo scenario, appare sempre più difficile, e il Milan è al lavoro per trovare un’intesa che soddisfi tutte le parti. La cessione di Bennacer permetterebbe al club di incassare una cifra significativa da reinvestire sul mercato.

Per quanto riguarda Yacine Adli, la sua avventura al Milan sembra giunta al capolinea. Il centrocampista francese, che in queste settimane si sta allenando con il Milan Futuro – segno evidente che non è considerato parte integrante della prima squadra – è al centro di diversi interessamenti. Dopo una stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha cercato continuità, Adli è ora sul taccuino di diversi club. La Ligue 1, il campionato francese da cui proviene, sta mostrando interesse per il suo rientro, rappresentando una potenziale soluzione per il giovane talento. Ma le sirene non arrivano solo dalla Francia: anche la Serie A monitora la situazione. In particolare, il Sassuolo, fresco di promozione nella massima serie italiana dopo un’ottima stagione, sembrerebbe sulle tracce di Adli. Per il club emiliano, Adli potrebbe rappresentare un rinforzo importante a centrocampo, unendo qualità tecniche e dinamismo. Al momento, però, secondo La Gazzetta dello Sport, non c’è ancora nulla di concreto sul fronte di Adli. Il Milan, comunque, spera di piazzare il giocatore per liberare un posto in rosa e alleggerire il bilancio.

La capacità di Tare di gestire queste cessioni sarà fondamentale per il successo della campagna acquisti del Milan. Massimiliano Allegri, dal canto suo, attende con ansia i rinforzi necessari per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. Il mercato rossonero è in piena ebollizione, e le prossime settimane saranno decisive per definire l’organico che affronterà la prossima stagione sotto la guida del nuovo corso Allegri-Tare. I tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi, sperando in una squadra all’altezza delle aspettative.