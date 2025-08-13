Mercato Milan, svolta Hojlund! Il danese affascinato dai rossoneri, lo spiraglio delle ultime ore infiamma i tifosi

Mercato Milan, può arrivare la svolta per Hojlund: il danese ha cominciato ad aprire sensibilmente alla destinazione rossonera

I prossimi giorni saranno cruciali per il futuro dell’attacco del calciomercato Milan. Con un’accelerazione significativa nelle trattative, il club rossonero punta a chiudere l’acquisto di un nuovo centravanti entro il weekend, da affiancare al già presente Santi Gimenez. Il nome in cima alla lista del nuovo Direttore Sportivo Igili Tare e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri è quello di Rasmus Hojlund, attaccante danese attualmente al Manchester United. La trattativa, pur essendo complessa, ha visto sviluppi importanti che potrebbero sbloccare la situazione a favore dei rossoneri.

Le ultime indiscrezioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport, rivelano un’apertura decisiva da parte di Hojlund. Dopo un iniziale tentennamento e la volontà di giocarsi le sue carte all’Old Trafford, il giovane attaccante ha compreso che il suo spazio al Manchester United sarà limitato. Un colloquio diretto con il club inglese ha dissipato ogni dubbio: Hojlund è stato esplicitamente escluso dal progetto tecnico del nuovo allenatore Erik ten Hag. Questa prospettiva, già chiara dopo i zero minuti giocati nell’amichevole contro la Fiorentina, ha spinto l’ex Atalanta a valutare con maggiore positività l’opzione Milan.

Il Milan si è mosso con grande interesse, presentandosi come la squadra più concreta finora. Tuttavia, la trattativa per Hojlund non è priva di insidie. La principale incognita è rappresentata dall’eventuale inserimento di altri club, soprattutto quelli che potrebbero offrire la prospettiva di giocare l’Europa, un fattore che potrebbe influenzare la scelta finale del calciatore.

Sul fronte economico, il Milan ha già raggiunto una sorta di mezza intesa con il Manchester United per quanto riguarda la formula dell’operazione. Si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula gradita a entrambi i club. La divergenza principale riguarda le cifre. Il club rossonero valuta un’operazione complessiva da circa 35 milioni di euro: 5 milioni per il prestito iniziale e 30 milioni per il riscatto. Il Manchester United, invece, punta a una cifra minima di 40 milioni di euro. Questa differenza di 5 milioni è l’ostacolo principale da superare al tavolo delle trattative.

La volontà del calciatore sarà un fattore determinante per superare lo stallo economico. Sebbene Hojlund abbia mostrato un’apertura verso il Milan, la sua decisione non è ancora “ferrea”, un elemento che potrebbe agevolare il club rossonero. È qui che entra in gioco il ruolo chiave di Massimiliano Allegri. Il neo-allenatore del Milan potrebbe provare a chiamare personalmente Hojlund per convincerlo definitivamente della bontà del progetto rossonero. Questo aspetto è stato discusso ieri tra il DS Tare e il tecnico Allegri durante la visita del direttore sportivo a Milanello, dove era presente anche l’icona milanista Zlatan Ibrahimovic.

L’ottimismo filtra negli ambienti milanisti. La combinazione tra la necessità di Hojlund di trovare spazio, la formula del trasferimento già abbozzata e l’intervento diretto di figure chiave come Allegri e Tare, potrebbe portare a un esito positivo entro il fine settimana. Il Milan si prepara a un finale di mercato rovente con l’obiettivo di assicurarsi il rinforzo offensivo tanto atteso. Riuscirà il Milan a superare gli ultimi ostacoli e a portare Hojlund a San Siro, dando il via a una nuova era per l’attacco rossonero?