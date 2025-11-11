Mercato Milan, aneddoto Panichelli! Non è più un obiettivo dei rossoneri ma la ricostruzione lascia di stucco: cosa è successo

Mercato Milan, spunta l’aneddoto su Panichelli: i rossoneri l’avevano cercato prima dell’esplosione allo Strasburgo. Veto alla cessione

Un nome che ha infiammato il mercato rossonero nelle ultime settimane è quello di Joaquín Panichelli, l’attaccante argentino che sta incantando in Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo. Tuttavia, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito una chiave di lettura essenziale sulla natura dell’interesse milanista.

Secondo quanto risulta a Romano, il Milan ha seguito Panichelli «prima che andasse allo Strasburgo». L’interesse del Diavolo è, dunque, un discorso precedente rispetto alla clamorosa esplosione che il giocatore ha avuto in questa stagione, dove si è imposto come uno dei migliori realizzatori della Ligue 1 (fonte: Calciomercato.com). La dirigenza rossonera, quindi, aveva già individuato il potenziale del classe 2002.

Mercato Milan, lo Strasburgo mura la cessione

Nonostante la conoscenza e l’interesse del Milan per il giocatore – un centravanti forte fisicamente e abile nella conclusione in porta – le possibilità di un trasferimento a gennaio sono state bloccate sul nascere.

Lo Strasburgo è stato categorico: «Lo Strasburgo non lo vende a gennaio».

Questa posizione è comprensibile data l’importanza cruciale di Panichelli per le ambizioni della squadra francese, impegnata nel campionato. Cedere il proprio miglior attaccante a metà stagione, dopo l’investimento fatto (circa 16 milioni di euro la scorsa estate secondo Wikipedia), è un’ipotesi che la proprietà (del gruppo BlueCo) non intende prendere in considerazione.

Il Milan, se vorrà tornare concretamente sull’attaccante, dovrà quindi rimandare ogni discorso alla sessione estiva del mercato.