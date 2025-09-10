Mercato Milan, aneddoto Santiago Gimenez: il messicano ha scelto di restare a Milanello nonostante… La ricostruzione

Mercato Milan, spunta l’aneddoto sulla permanenza di Santiago Gimenez: il messicano ha scelto di restare nonostante il sistema di gioco

Le ultime ore del calciomercato estivo hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Milan, specialmente quelli che avevano a cuore la permanenza di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante messicano, giunto a Milano dall’Olanda, è stato infatti al centro di un vortice di notizie e trattative che lo avrebbero potuto portare lontano dalla maglia rossonera per approdare a Roma. Come rivelato dalla giornalista Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, il club meneghino ha provato fino all’ultimo a imbastire uno scambio con la Roma che avrebbe coinvolto anche Dovbyk, attaccante giallorosso. Questo avrebbe significato per i milanisti non ritrovare più il loro beniamino, ma vedere un altro volto emergere dal tunnel degli spogliatoi.

Nonostante la pressione mediatica e le continue speculazioni, che sono state confermate pubblicamente anche dal direttore sportivo del Milan, Igli Tare, Gimenez ha dimostrato una notevole stabilità sia in campo che fuori. La sua determinazione e il suo attaccamento alla squadra sono emersi con forza, smentendo ogni possibile scenario di addio. La sua volontà è sempre stata chiara: restare al calciomercato Milan e giocarsi un posto da titolare, nonostante la concorrenza agguerrita che caratterizza un grande club come quello milanese.

Il legame tra Gimenez e il Milan è profondo e radicato. L’attaccante ha infatti scelto e voluto fortemente la destinazione rossonera già lo scorso inverno, spinto dal fatto di essere un tifoso milanista fin dall’infanzia. Un sogno che si avvera e che, arrivata l’estate, non poteva già essere pronto a finire. Questa scelta di cuore ha prevalso su ogni altra considerazione, anche se il nuovo sistema di gioco introdotto dal neo-allenatore Massimiliano Allegrinon esalta appieno le sue caratteristiche tecniche. La sua dedizione e la sua resilienza sono state messe alla prova fin da subito. Nella sua ultima apparizione a Lecce, da titolare, ha mostrato sia i suoi difetti che le sue qualità. Ha commesso un errore grossolano davanti alla porta, ma ha anche segnato un gol spettacolare, seppur poi annullato per fuorigioco, che ha festeggiato con i tifosi, dimostrando il suo entusiasmo contagioso.

La permanenza di Gimenez è un segnale forte: la sua intenzione è quella di lottare per il suo posto e per il suo sogno. La sua storia di attaccamento al club è un esempio per tutti i giovani calciatori e un motivo di orgoglio per i tifosi del Milan. Il DS Tare e il mister Allegri sanno di poter contare su un giocatore determinato e legato alla maglia, un elemento fondamentale per affrontare una lunga e impegnativa stagione. La vicenda Gimenez si chiude con un lieto fine per tutti i sostenitori del Diavolo, che potranno continuare a godersi le sue giocate e i suoi gol, sperando che il suo futuro sia ancora a lungo tinto di rosso e nero.