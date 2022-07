Mercato Milan, anche Manchester United e Arsenal su Dybala: i dettagli

Interesse del Manchester United e Arsenal su Dybala: ecco i dettagli

Paulo Dybala è al centro di questa sessione di mercato e dopo l’interesse di vari club di Serie A, tra cui il Milan, è arrivato anche quello del Manchester United e dell’Arsenal.

Come riportato da Daily Star, il calciatore argentino sarebbe tornato di moda anche in Premier League, senza dimenticare neanche l’interesse, in Spagna, di Siviglia e Atletico Madrid.