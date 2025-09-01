Mercato Milan, l’analisi sul mancato scambio Santiago Gimenez-Dovbyk lascia di stucco! Giudizio preciso sulla suggestione in attacco

Mercato Milan, Riccardo Gentile, noto giornalista, ha commentato il mancato scambio tra Santiago Gimenez e Dovbyk

Il calciomercato estivo si è concluso, e il Milan emerge come il protagonista indiscusso di una rivoluzione profonda. Sotto la nuova gestione del direttore sportivo Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno messo a segno ben 10 acquisti e un numero impressionante di 27 cessioni. Un vero e proprio cambio di rotta che ha ridisegnato la rosa, con l’obiettivo dichiarato di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, puntando alla qualificazione in Champions League come traguardo minimo. Questa massiccia operazione di rinnovamento ha catturato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, analisti e tifosi, che ora si interrogano sulle potenzialità della nuova squadra.

Il giornalista e telecronista Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha fornito un’analisi molto interessante su una delle trattative più intriganti dell’ultimo giorno: lo scambio tra l’attaccante della Roma, Artem Dovbyk, e il centravanti del Milan, Santiago Gimenez. La trattativa, che non si è concretizzata, ha lasciato dietro di sé molti interrogativi. “Difficilmente si sente un ds, a cinque minuti dall’inizio di una partita, dire che sta per scambiare il suo centravanti con quello di un’altra squadra,” ha commentato Gentile, sottolineando l’anomalia della situazione. L’attaccante argentino, Gimenez, era infatti pronto a scendere in campo per il Milan contro il Lecce, partita in cui ha anche segnato un gol, poi annullato per fuorigioco. La curiosa tempistica di questa indiscrezione ha suscitato un grande scalpore nel mondo del calcio.

Secondo Gentile, lo scambio avrebbe potuto beneficiare entrambi i club e i giocatori stessi. “Forse con lo scambio ci avrebbero guadagnato tutti e due,” ha affermato. Il giornalista ha poi riflettuto sulle difficoltà che a volte i giocatori incontrano nel trovare la giusta alchimia con una nuova squadra o un nuovo ambiente. “Quando arrivi in un posto e non ti scatta la scintilla non è colpa di nessuno, magari non riesci a incidere per quello che sei,” ha spiegato, riferendosi alle prestazioni al di sotto delle aspettative di Gimenez in rossonero. Riccardo Gentile ha ricordato le eccellenti performance dell’argentino con il Feyenoord, non solo in Eredivisie ma anche nelle coppe europee, a dimostrazione del suo talento indiscutibile. Tuttavia, sia Dovbyk che Gimenez sono arrivati in due squadre che, secondo Gentile, si trovano in un momento storico molto complesso, fattore che potrebbe aver influito sul loro rendimento.

L’analisi di Riccardo Gentile su Sky Sport 24 mette in luce non solo la complessità delle dinamiche di mercato ma anche il ruolo cruciale che la psicologia e l’adattamento giocano nel successo di un calciatore. La mancata concretizzazione di questo scambio di alto profilo tra Roma e il calciomercato Milan rimane un episodio emblematico di un mercato che ha visto il Milan di Tare e Allegri trasformarsi radicalmente, puntando su una nuova identità e una profonda revisione della rosa per tornare a essere competitivo ai massimi livelli. Il futuro del Milan, ora, è nelle mani di Allegri, chiamato a far rendere al meglio una squadra completamente ridisegnata, sperando che le nuove stelle rossonere trovino presto la loro scintilla.