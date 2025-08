Mercato Milan, Vlahovic e non solo: sono due le importanti alternative sul taccuino di Tare. I nomi

Mercato Milan, non c’è solo Dusan Vlahovic sul taccuino di Igli Tare per l’attacco: le alternative rispondono ai nomi di Schick e Dovbyk

Il calciomercato Milan è in piena fase di ricerca per un nuovo centravanti che possa affiancare, o addirittura contendere il posto da titolare, a Santiago Gimenez. La priorità assoluta per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e per il direttore sportivo Igli Tare risponde al nome di Dusan Vlahovic, attaccante attualmente in forza alla Juventus. Le voci di mercato, riportate oggi da Il Giornale, indicano che il Diavolo si sta muovendo con discrezione per cercare di strappare il bomber serbo a condizioni favorevoli, ma la situazione si preannuncia complicata.

La Juventus, infatti, non ha alcuna intenzione di fare sconti per uno dei suoi pezzi pregiati. Il club bianconero valuta Vlahovic non meno di 20 milioni di euro, una cifra che il Milan spera di poter abbassare tramite negoziazioni o l’inserimento di contropartite tecniche. Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, si è espresso di recente sul futuro del giocatore, lasciando uno spiraglio, ma a condizioni chiare: “Se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione“. Questo significa che la Juventus è aperta alla partenza di Vlahovic solo se l’offerta soddisfa pienamente le sue richieste economiche e rappresenta un beneficio sia per il giocatore che per le casse della società.

Le Alternative sul Taccuino di Tare e Allegri

Nonostante Vlahovic sia in cima alla lista dei desideri, il Milan di Tare e Allegri sta lavorando su diverse alternative per non farsi trovare impreparato in caso di mancato accordo con la Juventus. Tra i nomi valutati dal club di via Aldo Rossi spiccano due profili interessanti: Patrik Schick del Bayer Leverkusen e Artem Dovbyk della Roma.

Patrik Schick, attaccante ceco del Bayer Leverkusen, ha dimostrato negli anni una grande capacità realizzativa e una notevole versatilità. La sua esperienza in un campionato competitivo come la Bundesliga e le sue qualità fisiche e tecniche lo rendono un profilo appetibile. Tuttavia, il Bayer Leverkusen difficilmente lo lascerà partire a cuor leggero, soprattutto dopo l’ottima stagione disputata.

Artem Dovbyk, centravanti ucraino della Roma, è un’altra opzione sul tavolo rossonero. Dovbyk si è messo in mostra per la sua potenza fisica, la sua presenza in area e la sua efficacia sotto porta. Il suo adattamento al campionato italiano lo rende un profilo interessante per il Milan, che potrebbe puntare su un centravanti già integrato nel contesto Serie A. Anche qui, però, la Roma non sembra intenzionata a fare sconti, considerando Dovbyk una pedina importante per il suo attacco.

Strategie e Prossime Mosse del Milan

Il Milan sta quindi adottando una strategia su più fronti. Da un lato, tenta l’affondo per Vlahovic, cercando di sfruttare ogni possibile apertura da parte della Juventus. Dall’altro, monitora attentamente le alternative, tenendosi pronto a virare su Schick o Dovbyk qualora la trattativa per il serbo dovesse rivelarsi troppo onerosa o irrealizzabile.

La priorità per Allegri è chiara: avere a disposizione un centravanti di livello che possa garantire un elevato numero di gol e che sappia integrarsi al meglio nel suo sistema di gioco. Con Santiago Gimenez già in rosa, l’arrivo di un nuovo attaccante di spessore aumenterebbe notevolmente la competitività e le opzioni offensive del Milan, fondamentale per affrontare al meglio la prossima stagione tra campionato e coppe europee. I prossimi giorni e le settimane saranno decisive per capire quale sarà la scelta finale del Diavolo per il suo attacco, con i tifosi rossoneri in trepidante attesa di un nuovo bomber.