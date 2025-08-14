Mercato Milan, Hojlund ma non solo: resistono tre importanti alternative al danese. I nomi sul taccuino dei rossoneri

Mercato Milan, Hojlund resta la prima scelta per l’attacco ma resistono anche tre importanti alternative: i nomi sul taccuino di Tare

Il calciomercato estivo del Milan è entrato nel vivo e la priorità assoluta per il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e il neo allenatore Massimiliano Allegri è chiara: rinforzare l’attacco con un centravanti di peso. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, ma le trattative si preannunciano complesse e articolate.

Come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta dialogando attivamente sia con l’entourage del giocatore danese, sia con i Red Devils. Hojlund, classe 2003, ha dimostrato un potenziale enorme nella sua prima stagione in Premier League, attirando l’attenzione di numerosi top club europei. Il Milan è convinto delle sue qualità e lo ritiene il profilo ideale per guidare l’attacco, ma l’affare è tutt’altro che chiuso. Servirà molta pazienza e abilità negoziale per limare le distanze sia sull’ingaggio del giocatore che sulla valutazione richiesta dal Manchester United. Le cifre in ballo sono importanti e il Milan non vuole fare passi falsi.

Le Alternative al Vaglio di Tare e Allegri

Proprio a causa della difficoltà di chiudere l’operazione Hojlund con la dovuta rapidità, il Milan non può permettersi di trascurare le alternative. La strategia di Igli Tare è chiara: mantenere aperte più piste per assicurarsi un attaccante di livello prima della fine del mercato.

La prima alternativa sulla lista di Tare è Nico Jackson del Chelsea. Il giovane attaccante senegalese ha mostrato lampi di talento e la sua velocità e capacità di attaccare la profondità lo rendono un profilo interessante. Tuttavia, l’operazione è vincolata alla disponibilità del Chelsea di cederlo in prestito, una formula che il Milan prediligerebbe per ammortizzare i costi. La situazione del Chelsea, con una rosa ampia e la necessità di sfoltire, potrebbe giocare a favore dei rossoneri, ma la decisione finale spetterà al club londinese.

Un nome che sta guadagnando terreno e che piace molto alla dirigenza rossonera è quello di Nikola Krstovic. L’attaccante, che si è messo in mostra con prestazioni solide nell’ultima stagione, è nel mirino di diversi altri club di Serie A, a testimonianza del suo valore. Il costo del suo cartellino si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra considerevole ma che il Milan potrebbe decidere di investire se le altre piste dovessero arenarsi. Krstovic rappresenta un profilo di centravanti fisico e prolifico, caratteristiche apprezzate da Massimiliano Allegri.

Piste Meno Calde e Sogni Proibiti

Più indietro nelle preferenze del Milan si trova Victor Boniface del Bayer Leverkusen. L’attaccante nigeriano ha avuto un’ottima stagione in Bundesliga, ma la sua valutazione elevata e la volontà del club tedesco di non privarsene facilmente lo rendono una pista al momento meno calda.

Infine, il sogno proibito che continua a circolare, pur essendo di difficile realizzazione, è quello di Dusan Vlahovic della Juventus. La pista che porta all’attaccante serbo, pur affascinante per il suo indiscutibile talento e la conoscenza del campionato italiano, non sembra essere percorribile al momento. Le richieste economiche della Juventus e l’ingaggio del giocatore sono considerati eccessivi per le attuali disponibilità del Milan, senza contare la rivalità tra i due club che renderebbe un trasferimento diretto ancora più arduo.

Il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri è appena iniziato. La ricerca del nuovo attaccante è una priorità assoluta per il Milan, che vuole costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire chi sarà il nuovo numero 9 chiamato a guidare l’attacco del Diavolo.