Mercato Milan, prende quota l'idea Singo! Colpo possibile, è la principale alternativa a... Ultimissime

Mercato Milan, sta prendendo quota in casa rossonera l’idea Singo: è la principale alternativa a Guela Doue per Tare e Allegri

Il Milan è più che mai attivo sul mercato, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri determinati a plasmare una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni rossonere. Dopo aver blindato la corsia di sinistra, l’attenzione del Diavolo si è ora concentrata con forza sulla fascia destra, dove il nome di Guéla Doué dello Strasburgo continua a figurare in cima alla lista dei desideri.

Nonostante il recente, e poi svanito, interesse per Marc Pubill – approdato nelle scorse ore all’Atletico Madrid – la candidatura di Doué non ha subito scossoni. Il Milan è fermamente intenzionato a consegnare ad Allegri la sua prima scelta per il ruolo di terzino destro, replicando la strategia adottata con successo per il versante opposto del campo. Il giovane terzino ivoriano, con la sua velocità e la sua capacità di spinta, incarna il prototipo di esterno moderno che il tecnico livornese ricerca per il suo scacchiere tattico.

Tuttavia, l’operazione Doué si presenta come una trattativa complessa e tutt’altro che semplice. Lo Strasburgo, consapevole del valore del suo gioiello e della concorrenza che potrebbe generarsi, ha fissato una valutazione piuttosto elevata, chiedendo non meno di 30 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra importante, che il calciomercato Milan sta valutando attentamente. Il club rossonero, sotto la guida di Tare, è comunque pronto a un rilancio, segno della forte volontà di portare il classe 2002 a San Siro. La dirigenza milanista è convinta che le qualità tecniche e il potenziale di crescita di Doué giustifichino un investimento così significativo, proiettandolo come un tassello fondamentale per il presente e il futuro della squadra.

Ma il Milan non si limita a una sola opzione. Come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, resta viva la pista che porta a Wilfried Singo, esterno del Monaco. L’ex Torino, che conosce già il campionato italiano, rappresenta un’alternativa di grande interesse per diversi motivi. La sua duttilità tattica è un valore aggiunto non indifferente: Singo può infatti disimpegnarsi efficacemente non solo come esterno di fascia, ma anche come difensore centrale all’occorrenza. Questa versatilità offrirebbe ad Allegri maggiori soluzioni e flessibilità nella gestione della rosa, un aspetto sempre apprezzato da un allenatore attento alle sfumature tattiche.

Il Milan è dunque a un bivio, o meglio, sta percorrendo due strade parallele, ma l’obiettivo finale è chiaro: rinforzare la fascia destra con un elemento di qualità e prospettiva. Che sia Doué o Singo, l’intenzione di Tare e Allegri è quella di mettere a disposizione del tecnico una rosa completa e competitiva, capace di lottare su tutti i fronti. I prossimi giorni saranno cruciali per capire come si evolveranno queste intense trattative di mercato.