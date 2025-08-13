Mercato Milan, Vlahovic cova il suo desiderio segreto! C’entra Allegri, strategia chiara da qui a fine agosto

Mercato Milan, Dusan Vlahovic vuole lasciare la Juve e ha messo i rossoneri di Allegri in cima alla lista delle preferenze

Il calciomercato estivo continua a essere dominato dal futuro incerto di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, ormai chiaramente fuori dal progetto della Juventus, è al centro di una serrata trattativa per la sua cessione. I bianconeri chiedono circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, un prezzo considerato equo a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto, che non verrà in alcun modo rinnovato. Queste settimane rappresentano l’ultima finestra utile per la Juventus per monetizzare la partenza del giocatore, evitando di perderlo a parametro zero tra dodici mesi.

Anche Vlahovic è attivamente alla ricerca di una nuova sistemazione. Il suo desiderio è un club top internazionale, e tra le sue priorità spicca il Milan. A riportare questa clamorosa indiscrezione è Tuttosport, che questa mattina ha titolato: “Dusan è pronto ad andarsene. Aspetta Allegri“. Il quotidiano torinese aggiunge che Vlahovic non intende rimanere a tutti i costi fino alla scadenza del contratto e sta monitorando con grande attenzione le mosse del Milan sul fronte offensivo, in particolare la situazione legata a Rasmus Hojlund.

Il calciomercato Milan, con il suo nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando intensamente per rinforzare il reparto offensivo. Attualmente, i rossoneri sembrano aver virato con decisione su Hojlund, principalmente per ragioni economiche. L’attaccante danese del Manchester United potrebbe arrivare con la formula del prestito, garantendo un ingaggio decisamente più contenuto rispetto a quello di Vlahovic, che attualmente percepisce cifre ben più elevate alla Juventus.

La situazione è dunque complessa e in continua evoluzione. Se da un lato la Juventus ha la necessità impellente di cedere Vlahovic per evitare una minusvalenza e liberare un ingaggio pesante, dall’altro il giocatore cerca la migliore destinazione possibile, privilegiando un club che possa offrirgli palcoscenici importanti e un progetto tecnico stimolante, magari sotto la guida di un tecnico che già lo conosce e lo apprezza come Allegri. Il Milan, pur essendo una destinazione gradita a Vlahovic, deve fare i conti con le proprie strategie finanziarie e le priorità dettate da Tare e Allegri. La pista Hojlund, sebbene più economica, non esclude del tutto un possibile ritorno di fiamma per il serbo, soprattutto se le trattative per il danese dovessero arenarsi o se la Juventus dovesse abbassare ulteriormente le proprie pretese.

Nelle prossime settimane, il calciomercato sarà sicuramente infuocato. Il destino di Dusan Vlahovic è appeso a un filo, con la Juventus che spinge per una cessione, il Milan che valuta le proprie opzioni e il giocatore che aspetta di capire dove giocherà nella prossima stagione. Un vero e proprio braccio di ferro che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo giorno di mercato. Sarà interessante vedere se il desiderio di Vlahovic di approdare al Milan si concretizzerà o se la dirigenza rossonera, guidata da Tare e Allegri, punterà su altre soluzioni per l’attacco.