Mercato Milan, Allegri porta il suo fedelissimo a Milanello! Tentazione forte, può succedere a giugno

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vorrebbe portare a Milanello Mattia Perin, suo fedelissimo alla Juve: lo scenario per giugno

Il Milan è in perenne fermento sul fronte calciomercato, e l’attenzione si sposta già verso la stagione 2026. I rossoneri, forti di una gestione solida e proiettata al futuro, stanno pianificando le prossime mosse. Il nodo cruciale riguarda la porta, con la situazione del titolare Mike Maignan che si fa sempre più complessa. Il rinnovo del contratto del portiere francese, in scadenza tra soli nove mesi, sembra essere in stallo, gettando ombre sul suo futuro a Milano. Le voci, insistenti soprattutto dall’Inghilterra, suggeriscono una sua possibile partenza, con il Chelsea indicato come la destinazione più probabile. La prospettiva di perdere un pilastro del calibro di Maignan a parametro zero sarebbe un duro colpo per il club rossonero, che si vedrebbe costretto a cercare urgentemente un sostituto all’altezza.

La dirigenza rossonera, con il direttore sportivo Igli Tare in prima linea, si sta già muovendo per individuare il profilo ideale per l’eventuale “dopo-Maignan”. Tra i nomi sul taccuino c’è Suzuki del Parma, un profilo indubbiamente interessante, ma non l’unico. La decisione finale spetterà anche al tecnico Massimiliano Allegri, noto per la sua attenzione maniacale al ruolo del portiere. Il mister livornese, che ha sempre avuto un peso importante nelle scelte di mercato Milan in questo specifico settore, predilige affidarsi a giocatori di cui ha piena fiducia. Dopo aver lavorato con portieri di altissimo livello, Allegri potrebbe puntare su un profilo che conosce bene e del quale apprezza le qualità tecniche e umane.

Il nome che sta guadagnando terreno è quello di Mattia Perin, attualmente alla Juventus. Perin rappresenta una soluzione intrigante e concreta per il Milan. L’estremo difensore ha già lavorato con Allegri a Torino, dimostrandosi un portiere esperto e affidabile. Con la voglia di tornare a essere un titolare indiscusso, l’occasione rossonera potrebbe essere quella giusta per il rilancio della sua carriera. Inoltre, la sua valutazione di mercato, compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro, e il contratto in scadenza nel 2027, rendono l’acquisto di Perin un’operazione sostenibile e strategicamente vantaggiosa per le casse del club. Lo scorso anno, Mattia Perin aveva già espresso il desiderio di lasciare la Juventus per ritrovare spazio e questa nuova chance a Milano potrebbe concretizzarsi.

Con Maignan attualmente fuori per infortunio al polpaccio, la situazione è cruciale. Se il portiere francese dovesse davvero lasciare il club a costo zero, l’acquisto di Mattia Perin potrebbe essere la soluzione perfetta, come riportato anche da Calciomercato.it. La sua esperienza consentirebbe al club di avere un portiere di sicuro affidamento per almeno un paio d’anni, offrendo contemporaneamente il tempo necessario per la crescita di un giovane promettente come Torriani. Una scelta oculata che unisce esperienza, affidabilità e sostenibilità economica.