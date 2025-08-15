Mercato Milan, Okoli in pole per la difesa! Trattativa in corso, è una precisa richiesta di Allegri perchè... Lo scenario

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha chiesto un altro difensore centrale: in pole c’è Okoli del Leicester. Dialoghi in corso

Il calciomercato Milan è senza dubbio uno dei club più attivi in questa fase di mercato estivo, come testimoniato dal titolo in prima pagina de Il Corriere dello Sport di questa mattina: “Il Milan lavora su Okoli, chiesto il difensore del Leicester. Athekame ha firmato“. Una conferma delle strategie aggressive messe in atto dalla dirigenza rossonera per allestire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’obiettivo primario non è solo la ricerca di una prima punta di alto livello, ma anche e soprattutto il rafforzamento della difesa, reparto su cui il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare sta concentrando gran parte dei suoi sforzi.

La giornata di ieri ha visto un passo significativo con l’arrivo a Milano di Athekame, talentuoso terzino svizzero proveniente dallo Young Boys. L’ufficialità del suo trasferimento è attesa per le prossime ore, un segnale chiaro dell’intenzione del Milan di puntellare le fasce con giovani prospetti e qualità tecnica. L’innesto di Athekame garantirà maggiore profondità e opzioni tattiche per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che potrà contare su un elemento versatile e in grado di coprire diverse posizioni sulla fascia.

Ma le notizie di mercato non si fermano qui. Il Milan è infatti alla ricerca anche di un nuovo centrale di difesa, un profilo solido e affidabile che possa elevare il livello del reparto arretrato. In quest’ottica, i rossoneri si sono fortemente informati su Caleb Okoli, giovane difensore di proprietà del Leicester. Il nome di Okoli non è nuovo nel panorama calcistico italiano, avendo già maturato esperienze significative con l’Atalanta. La sua conoscenza del campionato italiano, unita alle sue qualità fisiche e alla sua visione di gioco, lo rendono un obiettivo particolarmente appetibile per la dirigenza milanista.

Tare, con la sua proverbiale determinazione e la sua fitta rete di contatti, sta lavorando in maniera intensa per portare Okoli a San Siro. L’operazione non si preannuncia semplice, dato il valore del giocatore e l’interesse di altri club, ma la volontà del Milan di investire su giovani talenti e di costruire una squadra solida è evidente. Il tandem Tare-Allegri sembra avere le idee chiare: una difesa rocciosa è la base per qualsiasi ambizione di successo, sia in Italia che in Europa.

L’arrivo di Athekame e il possibile acquisto di Okoli testimoniano una chiara direzione strategica. Il Milan non vuole lasciare nulla al caso e si prepara ad affrontare la nuova stagione con una rosa profonda, giovane e competitiva in ogni reparto. I tifosi rossoneri possono attendersi ulteriori colpi di mercato nelle prossime settimane, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La campagna acquisti è in pieno fermento, e il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri sta già delineando il futuro di un club che punta a tornare a sognare in grande.