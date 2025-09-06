Mercato Milan, Allegri può avere quello svincolato a disposizione! Valutazioni in corso e possibile affondo nei prossimi giorni

Mercato Milan, Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione Tomyasu, difensore attualmente svincolato. Riflessioni in corso

Nel mercato calcistico, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, specialmente quando si tratta di svincolati, una categoria di giocatori che può cambiare le sorti di una squadra a costo zero. Un nome in particolare sta emergendo con forza, un ex talento della Serie A che, dopo un’esperienza in Premier League segnata da un grave infortunio, potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del calciomercato Milan. Stiamo parlando di un jolly per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, che non è affatto soddisfatto del recente mercato estivo del club.

L’unico acquisto che Allegri ha ottenuto è stato il “fedele” Rabiot, un’operazione resa possibile solo dopo un litigio del giocatore con un suo compagno di squadra al Marsiglia. Questo episodio, unito alla cessione quasi in extremis, ha evidenziato le difficoltà del Milan nel rispondere alle richieste del suo nuovo tecnico.

In questo contesto, la figura di Takehiro Tomiyasu si fa sempre più intrigante. Il giornalista turco Ekrem Konur, una fonte spesso affidabile per le notizie di mercato, ha scritto sul suo profilo X che il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, “sta tenendo d’occhio” il difensore giapponese. Tuttavia, non è stata ancora presentata alcuna offerta formale. La situazione è complessa, poiché Tomiyasu non gioca da quasi un anno, l’ultima sua apparizione risale al 5 ottobre 2024 contro il Southampton. Un grave infortunio al ginocchio ha interrotto la sua ascesa e lo ha costretto a un lungo periodo di recupero.

Nonostante l’inattività, l’interesse per il giocatore è palpabile. Il suo nome circola non solo in Serie A, ma anche nella Super Lig turca, nella Liga spagnola e nella stessa Premier League. I club interessati stanno monitorando attentamente le sue condizioni fisiche prima di prendere una decisione. D’altronde, a quasi 27 anni, Tomiyasu ha già dimostrato il suo valore, soprattutto con l’Arsenal, dove ha collezionato 84 presenze prima di essere tormentato dagli infortuni. La sua duttilità è un altro fattore chiave: può coprire più ruoli in difesa, un aspetto che lo rende particolarmente prezioso. Inoltre, potrebbe accettare uno stipendio non eccessivamente elevato, un vantaggio per un club come il Milan che deve fare i conti con un bilancio stringente.

Il suo arrivo a parametro zero potrebbe rappresentare un vero jolly per il nuovo Milan di Allegri e Tare. Un’opportunità per rafforzare la difesa con un giocatore di qualità, che non richiede un esborso per il cartellino, un fattore non da poco in un mercato che si è appena chiuso. La notizia, riportata originariamente da Calciomercato.it, apre scenari interessanti e pone il Milan in una posizione di potenziale vantaggio. Ora spetterà a Tare e al suo staff valutare attentamente se le condizioni fisiche di Tomiyasu sono sufficienti a giustificare un investimento, anche se a costo zero.