Mercato Milan, asse caldo Milano-Torino: Allegri chiama Vlahovic, il Diavolo stringe per il serbo? Incredibile retroscena

Mercato Milan, si scalda la pista che porta a Dusan Vlahovic: contatto tra Allegri e il centravanti serbo, resta il nodo ingaggio

Il calciomercato estivo si infiamma sull’asse Milano-Torino, con il calciomercato Milan sempre più determinato ad assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente calcistico, ci sarebbe stata una telefonata diretta tra il neo-allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, e l’attaccante serbo della Juventus. L’obiettivo è chiaro: convincere Vlahovic ad accettare la corte serrata del Diavolo e vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Il pressing del Milan su Vlahovic non è certo una novità. L’interesse per il potente centravanti serbo risale ormai a diversi mesi fa, e il suo nome è stato costantemente in cima alla lista degli obiettivi di mercato del club di Via Aldo Rossi. Nonostante le “gite inglesi”, come vengono definite le voci e i sondaggi provenienti dalla Premier League, l’obiettivo principale per l’attacco rossonero è sempre stato e rimane Dusan Vlahovic.

La trattativa, tuttavia, presenta ancora degli ostacoli, in particolare per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore. Il Milan dovrà compiere un passo importante sul fronte economico per soddisfare le richieste del calciatore e del suo entourage. Ciononostante, l’ottimismo filtra negli ambienti rossoneri: con il passare dei giorni, e grazie anche al pressing costante di Allegri e del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, il giocatore potrebbe convincersi della bontà del progetto tecnico e dell’ambizione del Milan.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan ha ulteriormente rafforzato la strategia del club sul mercato. Tare, noto per la sua capacità di chiudere operazioni complesse, sta lavorando al fianco di Allegri per costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi traguardi. La sinergia tra i due dirigenti è fondamentale per superare le resistenze e portare a termine un acquisto di tale portata.

L’eventuale approdo di Vlahovic al Milan rappresenterebbe un segnale forte per il campionato italiano e per l’Europa intera. Il giocatore, con le sue indubbie qualità tecniche e fisiche, la sua vena realizzativa e la sua presenza in area di rigore, sarebbe un rinforzo di primissimo livello per l’attacco rossonero. La sua giovane età, inoltre, lo rende un investimento per il futuro, capace di garantire prestazioni di alto livello per molti anni a venire.

I tifosi milanisti sono in trepidante attesa. La telefonata di Allegri a Vlahovic è un ulteriore indizio di come il Milan stia spingendo sull’acceleratore per chiudere questa trattativa. Sebbene il cerchio non sia ancora chiuso, la determinazione del club e la volontà del nuovo tecnico di avere il serbo in rosa potrebbero fare la differenza. Saranno decisive le prossime ore e i prossimi giorni per capire se il pressing da lontano su Dusan Vlahovic riuscirà finalmente a trovare la sua chiusura definitiva. L’asse Milano-Torino è più caldo che mai, con il Milan pronto a sferrare l’attacco finale per il suo obiettivo numero uno.