Mercato Milan, Allegri sorpreso da Tare! Nuova opzione in entrata, i rossoneri stanno cercando questo profilo

Mercato Milan, Massimiliano Allegri sorpreso da Tare: dopo la partenza di Alex Jimenez i rossoneri sono alla ricerca di un esterno destro

Il calciomercato Milan si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare la fascia destra. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, i rossoneri stanno sondando il terreno alla ricerca di un terzino destro da ingaggiare con la formula del prestito. L’obiettivo è chiaro: trovare un profilo in grado di sostituire lo spagnolo Álex Jiménez, che sta per lasciare il club in questa finestra di mercato.

Le mosse del Milan in questa fase sono dettate dalla necessità di trovare un’alternativa valida e pronta all’uso, senza però gravare eccessivamente sul bilancio. Per questo motivo, la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto è quella preferita dalla dirigenza. L’arrivo di un nuovo giocatore in questo ruolo è visto come cruciale per completare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha già espresso la volontà di avere una squadracompleta e competitiva in ogni reparto.

Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sta lavorando incessantemente per individuare il profilo ideale. La sua esperienza e la sua fitta rete di contatti a livello internazionale si stanno rivelando fondamentali in questa fase. Si cercano giocatori giovani, ma con un minimo di esperienza, capaci di integrarsi rapidamente nei meccanismi di gioco e di fornire un contributo immediato. Il nome del possibile sostituto di Jiménez è ancora avvolto nel mistero, ma le indiscrezioni lasciano pensare che la scelta potrebbe ricadere su un profilo non ancora emerso sotto i riflettori del grande calcio.

La strategia del Milan, in linea con la nuova gestione targata Allegri e Tare, è quella di agire in maniera mirata e senza clamore mediatico, per evitare aste e speculazioni che potrebbero far lievitare i prezzi. L’idea è quella di anticipare le mosse delle altre squadre e di assicurarsi un elemento di valore a un costo sostenibile. La fascia destra è considerata un punto nevralgico, un reparto che necessita di nuove energie per garantire spinta e copertura, sia in fase offensiva che difensiva. L’attuale situazione di Álex Jiménez, che potrebbe non rientrare più nei piani tecnici, ha accelerato la ricerca. Il giovane spagnolo, pur avendo mostrato sprazzi di talento, non ha convinto appieno la nuova dirigenza e lo staff tecnico, che preferirebbero puntare su un giocatore con caratteristiche differenti, forse più difensive e solide.

Le prossime ore saranno decisive. La dirigenza del Milan, guidata da Tare, dovrà lavorare sodo per trovare il terzino destro che fa al caso loro. I tifosi sono in attesa di novità e sperano che l’arrivo di un nuovo giocatore in quel ruolo possa dare una svolta alla squadra e renderla ancora più competitiva. La Serie A è alle porte e il Milan vuole farsi trovare pronto per affrontare la nuova stagione con il massimo delle ambizioni. Il calciomercato entra nel vivo e il Milan è protagonista, come sempre, alla ricerca di quel tassello che possa completare il puzzle a disposizione di Allegri.