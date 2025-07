Mercato Milan, Guela Doue primo nome di Allegri a destra! Azione diplomatica tra Chelsea e Strasburgo: cosa succede

Mercato Milan, il primo nome per il ruolo di terzino destro resta quello di Guela Doue, pupillo di Allegri: azione diplomatica in corso

Il Milan di Tare e Allegri si muove con decisione sul fronte del calciomercato estivo, con l’obiettivo primario di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il consueto appuntamento settimanale sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha visto protagonista Matteo Moretto, che ha fornito aggiornamenti cruciali sulle strategie rossonere in entrata. L’attenzione è focalizzata in particolare sulla fascia destra, dove Guela Doué dello Strasburgo rimane il nome in cima alla lista dei desideri.

Secondo le indiscrezioni riportate da Moretto, il Milan considera Guela Doué la priorità assoluta per la corsia destra. Nonostante le difficoltà economiche legate all’operazione, la dirigenza rossonera è decisa a migliorare la propria offerta per avvicinarsi alle richieste dello Strasburgo. L’ostacolo principale, tuttavia, non sembra essere solo di natura finanziaria.

Un aspetto cruciale su cui il calciomercato Milan sta lavorando intensamente è il miglioramento dei rapporti con il Chelsea. Come ben noto, lo Strasburgo fa parte dell’orbita del club londinese, e le relazioni tra Milan e Chelsea si sono leggermente raffreddate in seguito alla vicenda che ha coinvolto il portiere Mike Maignan. Questa situazione, sebbene non insormontabile, richiede un’attenta gestione da parte del Milan. La società di via Aldo Rossi è consapevole che per arrivare a Doué sarà fondamentale ristabilire un dialogo costruttivo con il club inglese.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, sono determinati a costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi traguardi. L’innesto di un giocatore come Guela Doué, giovane, dinamico e con ampi margini di miglioramento, rappresenterebbe un passo significativo in questa direzione. La sua velocità, la sua capacità di crossare e la sua versatilità lo rendono un profilo ideale per il modulo e le idee tattiche di Allegri.

Il Milan non si arrenderà facilmente e, come sottolineato da Matteo Moretto, è intenzionato a fare un ulteriore tentativo per Guela Doué. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club rossonero riuscirà a superare gli ostacoli economici e, soprattutto, a sanare le tensioni diplomatiche con il Chelsea. I tifosi rossoneri attendono con ansia sviluppi positivi su questa trattativa, consapevoli che un rinforzo di qualità sulla fascia destra potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: un Milan sempre più forte e determinato, capace di lasciare il segno sia in Italia che in Europa.