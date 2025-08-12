Mercato Milan, Tare prepara il regalo per Allegri: doppio obiettivo in attacco, il tecnico avrà a disposizione un altro centravanti

Mercato Milan, stanno per arrivare i giorni del nuovo centravanti rossonero: corsa a due Hojlund-Vlahovic, Allegri gongola

Il Milan è in piena attività sul mercato, concentrandosi ora sull’ultimo tassello per completare il reparto offensivo. Come dichiarato sin dall’inizio del suo mandato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, il club rossonero è alla ricerca di un centravanti con caratteristiche complementari a quelle di Santiago Gimenez, un vero e proprio bomber d’area sullo stampo di Olivier Giroud. Questa necessità, pur essendo stata indicata come l’ultima da affrontare, è ora la priorità assoluta per la dirigenza di via Aldo Rossi.

La strategia di Tare è chiara: affiancare a Gimenez, attaccante più dinamico e propenso a svariare, un punto di riferimento in grado di finalizzare l’azione e sfruttare al meglio i cross e le palle alte. Un profilo che richiami la fisicità, la presenza in area e la capacità realizzativa che hanno reso Giroud un elemento fondamentale negli ultimi successi del Milan. Il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, attende con impazienza questo rinforzo per poter contare su un ventaglio di soluzioni offensive ancora più ampio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, la lista dei desideri del Milan si è ristretta a due nomi di spicco: Rasmus Hojlund del Manchester United e Dusan Vlahovic della Juventus. Questi due attaccanti rappresentano le opzioni principali per Tare e Allegri, entrambi con le caratteristiche ricercate per il ruolo.

Igli Tare è rimasto in Inghilterra dopo recenti incontri, con l’obiettivo primario di convincere Rasmus Hojlund ad accettare la corte rossonera. Il giovane attaccante danese, nonostante la sua età, ha già dimostrato un fisico imponente e una spiccata propensione al gol, caratteristiche che lo rendono un candidato ideale per il ruolo di centravanti boa. La sua capacità di giocare spalle alla porta e di essere un punto di riferimento per i compagni lo rende un profilo estremamente interessante per il progetto Milan.

Tuttavia, la pazienza del Milan non è illimitata. La dirigenza si aspetta una risposta definitiva da Hojlund entro e non oltre domenica prossima. Questa tempistica stringente evidenzia l’urgenza di chiudere la trattativa e, in caso di esito negativo, di poter virare rapidamente su alternative valide. Il tempo a disposizione per il calciomercato è limitato e il Milan vuole evitare di trovarsi impreparato.

Qualora l’affare Hojlund non dovesse concretizzarsi, il piano B del Milan è già ben definito e porta il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, pur avendo caratteristiche leggermente diverse da Hojlund, rientra comunque nel prototipo del bomber d’area cercato da Tare. Vlahovic è noto per la sua potenza fisica, la sua impressionante finalizzazione e la capacità di essere un vero e proprio cannoniere. Sarebbe un colpo di mercato di grande impatto e aggiungerebbe un’ulteriore dimensione all’attacco rossonero.

La scelta tra Hojlund e Vlahovic dipenderà non solo dalla volontà dei giocatori, ma anche dalle condizioni economiche che si riusciranno a intavolare con Manchester United e Juventus. L’obiettivo del calciomercato Milan è chiaro: assicurarsi il nuovo “Giroud” per completare un reparto offensivo già forte con la presenza di Santiago Gimenez e per dare a Massimiliano Allegri tutte le risorse necessarie per affrontare al meglio la prossima stagione. Il conto alla rovescia è iniziato e i tifosi rossoneri attendono con ansia l’annuncio del prossimo colpo in attacco.