Mercato Milan, Allegri insiste per Rabiot! Il tecnico non ha dubbi, messaggio chiaro a Tare e Furlani

Mercato Milan, Massimiliano Allegri sta insistendo con la società rossonera: l’unico nome a centrocampo è quello di Adrien Rabiot

Il calciomercato Milan punta tutto su Adrien Rabiot per rafforzare il centrocampo. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, il club rossonero, guidato dalla nuova dirigenza con Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, sta cercando di chiudere un colpo di alto profilo per completare la rosa. A confermare l’interesse, sebbene con le dovute cautele, è stato lo stesso Allegri in conferenza stampa, il quale ha dichiarato: “Non ho sentito Rabiot ultimamente, da prima delle vacanze. È un giocatore del Marsiglia, anche se sono legato affettivamente a lui”. Una dichiarazione che a molti è sembrata più un’abile mossa di pretattica che una smentita definitiva, considerando che il tempo stringe e il Milan è impegnato su più fronti per non sbagliare le ultime mosse.

Come riportato da Calciomercato.com, Rabiot è il primo e unico nome sulla lista consegnata da Allegri alla dirigenza del Milan. Nonostante i numerosi acquisti già fatti in mediana, il tecnico ritiene che la squadra manchi di un calciatore con le specifiche caratteristiche del francese: una mezzala d’inserimento, dotata di una grande forza fisica, un carisma indiscutibile e una propensione al gol che gli permetta di segnare tra i 5 e i 10 gol a stagione. Rabiot, attualmente ai margini del progetto tecnico dell’Olympique Marsiglia dopo una discussione accesa con un compagno di squadra, sembra il profilo ideale per coprire questa lacuna e aggiungere qualità e sostanza al centrocampo rossonero.

L’operazione non è priva di ostacoli. Se l’intesa con il Marsiglia per il costo del cartellino non sembra un problema insormontabile, con una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, le difficoltà maggiori riguardano l’ingaggio del giocatore. La richiesta salariale di Rabiot, assistito dalla madre-agente Veronique, è alta: tra i 5 e i 6 milioni di euro netti. Ma il vero scoglio da superare risiede nella volontà del giocatore stesso. Da più parti, e in particolare dalle indiscrezioni provenienti dalla Francia, emerge la volontà di Rabiot di rimanere a Marsiglia per provare a riconquistare un posto in squadra e convincere il tecnico De Zerbi a reintegrarlo nel progetto.

Il Milan dovrà quindi agire in fretta e con determinazione per sbloccare la situazione. La palla è ora nelle mani di Tare e Allegri, che dovranno fare leva sul legame affettivo tra l’allenatore e il giocatore per convincerlo a sposare il progetto rossonero. L’arrivo di Rabiot darebbe un segnale forte e chiaro alle altre pretendenti al titolo e permetterebbe al Milan di presentarsi ai nastri di partenza della stagione con un centrocampo di altissimo livello. Il tempo stringe e le prossime ore saranno decisive per capire se questa trattativa, mai realmente partita, potrà decollare prima del gong finale del calciomercato. La tifoseria rossonera resta in attesa, sperando che questo sogno di fine estate possa trasformarsi in realtà.