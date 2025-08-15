Mercato Milan, Hojlund primo obiettivo ma ci sono alternative: spunta un’ipotesi dalla Liga

Mercato Milan, si lavora per regalare un nuovo attaccante ad Allegri: Hojlund è il preferito ma spuntano alternative nuove

Il calciomercato estivo si avvicina al culmine e il Milan resta uno dei protagonisti assoluti. L’obiettivo principale per l’attacco è sempre Rasmus Højlund, un profilo che ha conquistato il cuore della dirigenza rossonera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il Milan sta intensificando i contatti con il Manchester United per definire le cifre finali dell’operazione. Ci sono segnali di apertura non solo dal club inglese, ma anche e soprattutto dal giocatore e dal suo entourage, che sembrano propensi a un ritorno in Italia. L’auspicio dei rossoneri è quello di chiudere la trattativa in tempo per avere il danese a disposizione già per la prossima sfida di Serie A contro la Cremonese.

La trattativa per Højlund si sta rivelando complessa, sia per le richieste economiche del Manchester United, sia per la concorrenza di altri club europei. Tra questi spicca il Borussia Dortmund, noto per la sua capacità di individuare e valorizzare giovani talenti. La presenza di un’alternativa di questo calibro spinge il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, a lavorare su più fronti, mantenendo vive diverse strade parallele per non farsi trovare impreparato in caso di un rallentamento o, peggio ancora, di un fallimento della trattativa principale.

Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha espresso chiaramente la sua preferenza per un attaccante con le caratteristiche di Højlund: giovane, potente e con un grande potenziale di crescita. Ma il duo Tare-Allegri è consapevole che il tempo stringe e la necessità di avere un rinforzo in attacco è impellente. Ecco perché a Casa Milan si stanno valutando attentamente le alternative.

Secondo la rosea, l’opzione più semplice e immediata è Nikola Krstovic del Lecce. Il giovane montenegrino ha già dimostrato il suo valore nel campionato italiano e potrebbe rappresentare una soluzione pragmatica e meno costosa. Un profilo più importante e ambizioso, invece, è quello di Nicolas Jackson, attualmente in forza al Chelsea. Tuttavia, per arrivare al suo acquisto, il Milan dovrebbe attendere un’apertura dei Blues a condizioni più favorevoli. Un altro nome altisonante nella lista è quello di Dusan Vlahovic della Juventus. Anche in questo caso, l’operazione appare complicata e dipendente dalla volontà della Juventus di cedere il giocatore a condizioni vantaggiose per il Milan, un’ipotesi che al momento sembra remota.

Infine, un’altra pista da tenere d’occhio è quella che porta a Alexander Sorloth. L’attaccante norvegese, in uscita dall’Atletico Madrid, rappresenta un’opzione interessante, un profilo di esperienza internazionale che potrebbe portare solidità e gol all’attacco rossonero. La sua situazione contrattuale potrebbe renderlo più accessibile rispetto ad altri nomi più blasonati.

In conclusione, il Milan è determinato a regalare ad Allegri un nuovo attaccante. La priorità è Højlund, ma il club ha dimostrato di avere un piano B e persino un piano C. L’abilità di Tare sarà fondamentale per navigare tra le diverse opzioni e assicurare al Milan il profilo giusto per la stagione.