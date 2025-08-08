Mercato Milan, non si placano le voci intorno a Thiaw! Allegri vuole trattenerlo ma Furlani ha già fissato il prezzo. Ecco quale

Mercato Milan, continuano le voci intorno al futuro di Malick Thiaw: Massimiliano Allegri lo vuole trattenere ma Furlani ha fissato il prezzo

Il mercato è in pieno fermento e uno dei nomi che sta scaldando le cronache calcistiche è quello di Malick Thiaw. Il difensore tedesco del calciomercato Milan è finito nel mirino del Newcastle, che non intende mollare la presa. Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, la prima offerta dei Magpies, stimata intorno ai 30 milioni di euro, è stata prontamente respinta al mittente dalla dirigenza rossonera. Tuttavia, il club inglese non si arrende e, anzi, è pronto a sferrare un nuovo attacco con una proposta migliorativa per il talentuoso centrale.

Le ultime ore hanno visto un’intensificazione dei contatti tra i due club, lasciando presagire novità importanti a stretto giro. Questa situazione segna un netto cambio di scenario rispetto a un mese fa, quando il Como aveva trovato un’intesa con il Milan per Thiaw sulla base di 25 milioni di euro. Quella trattativa, però, non si concretizzò a causa del rifiuto del giocatore di trasferirsi nella città lariana. Ora, le cifre sono ben diverse e i 25 milioni non bastano più, neanche lontanamente.

La volontà del Milan è chiara: trattenere Thiaw. Questa decisione è fortemente supportata da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero, che vede nel difensore tedesco una risorsa fondamentale per la sua squadra. La fiducia di Allegri in Thiaw è palpabile, e il tecnico lo considera un elemento chiave per il futuro del Diavolo.

Tuttavia, il mercato è imprevedibile e, di fronte a un’offerta “fuori mercato”, la strategia del Milan potrebbe subire una svolta. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, è al lavoro per valutare ogni scenario, sempre con l’obiettivo di rafforzare la squadra e massimizzare il valore degli asset del club.

Ma quale sarebbe la cifra “irrinunciabile” che potrebbe far vacillare le certezze del Milan e aprire alla cessione di Thiaw? Si parla di una somma più vicina ai 40 milioni di euro che ai 35 milioni. Questa valutazione elevata riflette non solo il potenziale di Thiaw, ma anche la sua importanza nel progetto tecnico di Allegri e il suo status di giovane talento nel panorama europeo.

Nel frattempo, le indiscrezioni non si fermano. Nei giorni scorsi, dalla Germania è trapelata la notizia di un presunto accordo quadriennale tra Malick Thiaw e il Newcastle. Il Milan, da parte sua, non sta a guardare. Per respingere l’assalto del club inglese e blindare il suo difensore, la dirigenza rossonera starebbe pensando di proporre a Thiaw un rinnovo di contratto. L’attuale accordo scade nel 2027, ma il Diavolo sarebbe pronto a estenderlo e, soprattutto, a offrire un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Attualmente, Malick percepisce “solo” 800 mila euro a stagione, una cifra che appare decisamente bassa rispetto al suo valore di mercato e alle offerte che stanno arrivando. Un nuovo contratto con un ingaggio adeguato potrebbe essere la chiave per convincere il difensore a rimanere a Milano e a continuare a vestire la maglia rossonera.

Il futuro di Malick Thiaw è ancora incerto, ma una cosa è certa: il Milan farà di tutto per trattenere uno dei suoi difensori più promettenti. La decisione finale spetterà al club e al giocatore, in un mercato estivo che si preannuncia ricco di colpi di scena. Riuscirà il Newcastle a sferrare l’offerta decisiva, o il Milan riuscirà a blindare il suo gioiello, anche grazie all’influenza del DS Tare e del tecnico Allegri?