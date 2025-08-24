Mercato Milan, svolta Allegri! Doppio colpo in arrivo, il tecnico ha una priorità chiara. Tifosi completamente spiazzati

Mercato Milan, arriva la svolta targata Allegri: doppio attaccante in arrivo, il livornese insiste per avere Dusan Vlahovic

La sessione di calciomercato del Milan si sta surriscaldando e la ricerca di rinforzi in attacco è diventata la priorità assoluta. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Milan aveva già pianificato l’acquisto di due nuovi attaccanti, una strategia che rimane invariata, se non rafforzata, a seguito delle complicazioni sorte per l’operazione che avrebbe dovuto portare Victor Boniface in rossonero. La notizia principale, però, è l’insistenza del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che ha messo in cima alla sua lista dei desideri Dusan Vlahovic.

Il nome dell’attaccante serbo, attualmente alla Juventus, è da tempo associato al Milan. La sua candidatura è sostenuta con forza da Allegri, che lo ha già allenato a Torino e ne conosce perfettamente le qualità e il potenziale. La volontà del tecnico è chiara: avere a disposizione un centravanti di peso e di esperienza, in grado di garantire un elevato numero di gol. Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta valutando ogni possibile scenario per accontentare il suo allenatore.

La trattativa per Vlahovic non è semplice. La Juventus lo valuta molto e un eventuale trasferimento comporterebbe un investimento economico ingente. Tuttavia, il Milan è determinato a fare un passo decisivo sul mercato per regalare ad Allegri il rinforzo che desidera. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, in grado di lottare per i massimi traguardi in Italia. L’arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un segnale forte e un innesto di altissimo livello per il reparto offensivo rossonero.

L’eventuale fallimento della trattativa per Vlahovic non lascerebbe il Milan senza alternative. La società, con il supporto di Tare, ha già pronta una lista di nomi che potrebbero fare al caso della squadra. La necessità di prendere almeno due attaccanti, come riportato dalla fonte, è dovuta anche alla situazione di alcuni giocatori già in rosa. Il club intende alleggerire il reparto per fare spazio ai nuovi acquisti e garantire ad Allegri una rosa equilibrata e funzionale al suo progetto tecnico.

Tra i nomi che circolano, oltre a quelli già noti, si fa strada l’ipotesi di un attaccante giovane e promettente, in grado di crescere all’ombra di un profilo più esperto come Vlahovic (o di un altro grande nome). Questa strategia, molto cara al Milan degli ultimi anni, permetterebbe di unire la necessità di rinforzi immediati con la visione a lungo termine. La scelta del secondo attaccante, dunque, potrebbe ricadere su un profilo diverso, magari meno costoso ma con margini di crescita elevati, per completare il reparto e offrire ad Allegri diverse soluzioni tattiche.

La situazione in attacco è cruciale per il futuro del Milan. La società e il tecnico sono in costante contatto per valutare le migliori opzioni sul mercato. L’insistenza su Vlahovic dimostra la serietà degli intenti rossoneri, ma anche la consapevolezza che le alternative, qualora la pista principale dovesse saltare, sono già state individuate. Il lavoro di Tare sarà fondamentale per gestire le trattative e assicurare ad Allegri una coppia di attaccanti all’altezza delle aspettative. L’estate del Milan si preannuncia ricca di colpi di scena e la caccia ai nuovi bomber è ufficialmente iniziata.