Mercato Milan, Allegri a colloquio con Tare: il tecnico rossonero ha una preferenza chiara per il sostituto di Thiaw. Vuole questo profilo

Mercato Milan, Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, vuole un difensore centrale italiano come sostituto di Malick Thiaw

Il calciomercato estivo si infiamma, e in casa Milan la priorità numero uno per il neo-allenatore Massimiliano Allegri e il nuovo direttore sportivo Igli Tare è chiara: rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il tecnico livornese ha espresso una preferenza marcata per un difensore centrale italiano, un profilo che possa incarnare non solo le esigenze attuali della squadra, ma anche le ambizioni future del club rossonero.

L’obiettivo del calciomercato Milan è quello di inserire un elemento che possa offrire garanzie tecniche, fisiche e di rendimento elevato, sia nell’immediato che in prospettiva. Non si tratta quindi di un semplice innesto per completare la rosa, ma di una scelta strategica mirata a costruire le fondamenta di una squadra solida e competitiva per gli anni a venire. La filosofia di Allegri è ben nota: una difesa robusta è la base per qualsiasi successo, e la sua richiesta specifica di un centrale italiano si inserisce perfettamente in questa visione. Il calcio italiano, del resto, è da sempre una fucina di grandi talenti difensivi, e la conoscenza del campionato e della lingua sono considerati un plus non indifferente.

La ricerca di Igli Tare sarà dunque meticolosa. Il direttore sportivo, appena insediatosi, si trova di fronte a una delle prime sfide significative del suo mandato. Dovrà individuare un calciatore che non solo abbia le qualità richieste da Allegri, ma che rientri anche nei parametri economici e nella strategia di crescita del club. Il Milan, infatti, è attento al bilancio e punta a investimenti sostenibili che possano generare valore nel tempo. Questo significa che l’identikit del difensore ideale non prevede solo il talento puro, ma anche un potenziale di sviluppo e una prospettiva di lunga permanenza a Milanello.

Tra i nomi che potrebbero circolare, si cercheranno profili con una spiccata leadership, capacità di impostazione del gioco dalla difesa e, naturalmente, un’ottima attitudine al duello fisico e alla marcatura. La Serie A offre diversi difensori centrali italiani di talento, alcuni già affermati, altri emergenti, e sarà compito di Tare e del suo team di scouting analizzare a fondo ogni opzione. L’età del giocatore sarà un fattore importante: si cercherà un equilibrio tra esperienza e potenziale di crescita, prediligendo magari profili giovani ma già con un buon bagaglio di partite alle spalle.

In un campionato sempre più fisico e tattico, avere un difensore centrale in grado di leggere le situazioni di gioco, anticipare gli avversari e costruire l’azione da dietro è fondamentale. Allegri sa bene che un difensore completo è una risorsa inestimabile, capace di influenzare positivamente l’intera squadra. La scelta di puntare sull’italianità, inoltre, potrebbe facilitare l’integrazione del nuovo acquisto all’interno dello spogliatoio e con lo staff tecnico, favorendo una più rapida comprensione dei dettami tattici e una maggiore coesione di gruppo.

Il mercato è lungo e le trattative complesse, ma la direzione è chiara. Il Milan, sotto la guida di Allegri e la supervisione di Tare, punta a un difensore centrale italiano che possa essere un pilastro per il presente e un investimento solido per il futuro. Le prossime settimane saranno cruciali per capire chi sarà il prescelto per rinforzare la retroguardia rossonera.