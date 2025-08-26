Mercato Milan, Allegri tuona e il club lo accontenta! Nelle prossime ore arriverà questo profilo a Milanello

Mercato Milan, Allegri verrà accontentato nelle prossime ore: a Milanello è in arrivo un nuovo difensore centrale importante

Il Milan è pronto a tornare sul mercato per rinforzare la propria difesa. A svelarlo è stato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ospite d’onore a “Calciomercato – L’Originale”, il celebre programma di Sky Sport. Di Marzio ha fornito un aggiornamento esclusivo sulle mosse del club rossonero, svelando una decisione cruciale presa nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il Milan ha deciso di muoversi per un nuovo difensore centrale. La scelta, tutt’altro che scontata, sarebbe maturata dopo una serie di incontri e confronti tra l’allenatore Massimiliano Allegri e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Le discussioni si sono svolte nel corso della giornata, sia prima che dopo la sessione di allenamento, a testimonianza dell’urgenza e dell’importanza del tema.

“La novità è che il Milan prendeva un difensore,” ha dichiarato Di Marzio in diretta. “La decisione è stata presa nella giornata di oggi. Ci sono stati diversi incontri con Allegri, prima e dopo l’allenamento. Tra Allegri e il direttore sportivo, e si è deciso di andare a cercare un difensore, importante, che possa aumentare ancora di più la forza in difesa del Milan, al di là di De Winter che è già arrivato.”

Questa mossa dimostra la volontà della società di non accontentarsi e di elevare ulteriormente il livello della rosa, nonostante l’arrivo del promettente Koni De Winter. L’obiettivo è chiaro: trovare un profilo di alto livello che possa integrarsi e, allo stesso tempo, aumentare la competitività e la solidità del reparto arretrato. Il Milan si prepara quindi a scandagliare il mercato alla ricerca dell’uomo giusto, un difensore centrale in grado di fare la differenza.

Il lavoro del direttore sportivo Igli Tare e di mister Allegri sarà ora quello di individuare il profilo ideale. Le prossime ore saranno cruciali per capire quali piste verranno sondate e quali nomi finiranno sul taccuino della dirigenza rossonera. I tifosi del Milan possono attendersi novità significative nei prossimi giorni, con la speranza di vedere presto un nuovo volto a blindare la difesa.