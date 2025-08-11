Mercato Milan, Allegri stoppa Conte su Musah! No al Napoli, l’americano parte solo a queste condizioni

Mercato Milan, Massimiliano Allegri dice no a Conte e al Napoli per Yunus Musah: respinta l’ultima offerta dei partenopei

La sessione di calciomercato entra nel vivo e le trattative per i centrocampisti scaldano gli animi. Il Napoli, reduce da un’annata altalenante ma sempre ambizioso, continua a insistere per Yunus Musah, giovane talento americano che ha mostrato lampi di grande classe. Tuttavia, l’ultima offerta presentata dal club partenopeo, pari a 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus, è stata fermamente rifiutata dal calciomercato Milan. A riportare la notizia questa mattina è La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il club rossonero non abbia alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi gioielli.

Il muro rossonero e la valutazione di Musah

Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Max Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, ha le idee molto chiare. Il pre-campionato di Yunus Musah ha lasciato piacevolmente sorpreso l’allenatore livornese. Le sue prestazioni, fatte di dinamismo, tecnica e capacità di recupero palla, lo hanno reso un elemento prezioso e centrale nei piani tattici di Allegri. Il tecnico, infatti, avrebbe espresso il desiderio di trattenerlo, considerandolo un profilo ideale per il suo centrocampo. Questo forte apprezzamento da parte dell’allenatore rende la posizione del Diavolo ancora più rigida.

Per il Milan, Musah non è sul mercato, a meno di offerte che possano essere considerate davvero irrinunciabili. Il valore attribuito al giocatore è evidentemente superiore ai 25 milioni di euro complessivi proposti dal Napoli. La dirigenza rossonera, in piena sintonia con le richieste del tecnico, non intende fare sconti per un giocatore con un enorme potenziale di crescita e che si sta già affermando a livelli importanti. La filosofia del nuovo corso del Milan, targato Allegri in panchina e Tare alla direzione sportiva, sembra puntare sulla valorizzazione dei talenti già in rosa, piuttosto che su cessioni affrettate.

La concorrenza e le prossime mosse

Il Napoli, se intende realmente arrivare a Musah, dovrà quindi rilanciare in maniera significativa. La cifra offerta finora non ha scalfito la resistenza milanista, e sarà necessaria una proposta ben più consistente per convincere il Diavolo a dare il via libera alla partenza dell’ex Valencia. L’interesse del club azzurro per il centrocampista americano è forte, ma la strada appare in salita.

A complicare ulteriormente la situazione per il Napoli c’è la costante presenza del Nottingham Forest. Il club inglese, notoriamente molto attivo sul mercato e con una consistente disponibilità economica, non ha mai nascosto il proprio forte interesse per Musah. La Premier League è un campionato attrattivo e le squadre inglesi sono spesso in grado di presentare offerte economicamente vantaggiose sia per i club che per i giocatori. La presenza di un’altra pretendente agguerrita potrebbe innescare un’asta al rialzo, rendendo l’operazione ancora più onerosa.

Il Milan, dunque, si trova in una posizione di forza. Con la volontà di Max Allegri di trattenere il giocatore e la solidità mostrata dalla dirigenza con Igli Tare, la cessione di Yunus Musah avverrà solo di fronte a un’offerta straordinaria. Il mercato è imprevedibile, ma al momento il centrocampista americano sembra destinato a vestire ancora la maglia rossonera. Il Napoli e il Nottingham Forest sono avvertiti: per Musah servirà uno sforzo economico notevole.