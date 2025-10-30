Mercato Milan, Alex Jimenez impressiona in Premier League: il Bournemouth ha già deciso! Comunicazione ai rossoneri e al Real Madrid

Mercato Milan, l’ex rossonero Alex Jimenez sta impressionando in Premier League: il Bournemouth pronto a riscattarlo

Il Bournemouth è la «grande rivelazione di questo avvio di Premier League», al secondo posto a soli quattro punti dall’Arsenal. Tra i segreti di questa inattesa cavalcata c’è anche il terzino Álex Jiménez, arrivato alla fine del mercato estivo.

Come riportato da Calciomercato.com, sono bastate poche settimane al classe 2005 per diventare «un punto fermo per il presente e in prospettiva futura».

Mercato Milan, l’impatto elettrico e l’intensità tattica di Alex Jimenez

Il suo impatto con il mondo Bournemouth è stato «elettrico», una caratteristica già mostrata nella sua breve esperienza al Milan. Nonostante sia «irruento a volte» (come testimoniano i cartellini rimediati, incluso quello contro la Cremonese con il Milan di Allegri), la sua «intensità» tattica è vitale per l’allenatore Andoni Iraola.

Jiménez è sempre impiegato come terzino destro per costruire il binario offensivo con Tavernier, dimostrando un «fattore importante in fase di spinta».

Il Milan vende, il Real perde il controllo

Le prestazioni convincenti hanno spinto il Bournemouth ad agire rapidamente. Matteo Moretto riferisce che il club inglese «sta già lavorando al riscatto del classe 2005, a prescindere da quanto previsto dall’accordo».

L’affare estivo tra il mercato Milan e il Bournemouth era stato chiuso sulla base di un prestito oneroso (circa «2 milioni di euro») con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La cifra totale per il riscatto ammonta a «18 milioni», più «5 milioni legati ai bonus».

In sostanza, il Milan incasserà «poco più di 20 milioni di euro» con la cessione definitiva che «prende forma». Un dettaglio cruciale riguarda il Real Madrid: una volta che il Bournemouth sarà proprietario del cartellino, le Merengues «perderanno il controllo economico sul calciatore», nonostante mantenessero una recompra a proprio favore dall’epoca della cessione al Milan.