Mercato Milan, addio di Alex Jimenez ai dettagli! Accordo nelle prossime ore. E c’è un retroscena clamoroso

Mercato Milan, nelle prossime ore verrà definito l’addio di Alex Jimenez: intesa vicinissima col Bournemouth. I dettagli

Ieri sera sono emersi nuovi dettagli, confermati da Matteo Moretto, riguardo una trattativa cruciale per il futuro del giovane talento rossonero Alex Jimenez. Dopo la gara del Bournemouth, i due club si preparano a intensificare i contatti per definire i termini di un affare che, secondo le ultime indiscrezioni, sembra ormai prossimo alla chiusura. La posizione del calciatore è già chiara: Jimenez ha detto sì al trasferimento, motivato dalla prospettiva di un’esperienza in Premier League che gli offrirebbe maggiori opportunità di crescita e minutaggio.

La svolta definitiva nella trattativa

L’accordo tra i club sta prendendo forma, anche se la distanza tra le rispettive valutazioni si attesta al momento sui 2-3 milioni di euro. La trattativa verte sulla formula del trasferimento: il calciomercato Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, preferirebbe un’operazione a titolo definitivo, o quanto meno un prestito con diritto di riscatto che si trasformi in obbligo al verificarsi di condizioni facilmente raggiungibili. Questa scelta strategica testimonia la volontà del club di separare definitivamente le proprie strade da quelle del giovane terzino.

Il neo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha dato il suo benestare a questa operazione, ritenendo che il reparto difensivo abbia già sufficienti alternative per sopperire alla partenza di Jimenez. La solidità difensiva è sempre stata una priorità per il tecnico livornese, che preferisce affidarsi a giocatori con maggiore esperienza e già rodati nei suoi schemi. L’arrivo di Tare e Allegri segna una nuova era per il club rossonero, che sta ridefinendo la propria strategia di mercato con l’obiettivo di costruire una squadra più competitiva e pronta a lottare per i massimi traguardi.

Alex Jimenez, un talento in cerca di spazio ⚽️

Alex Jimenez, classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico spagnolo. Arrivato al Milan nel 2023, ha dimostrato le sue qualità nella squadra Primavera e, sebbene abbia avuto qualche occasione in prima squadra, ha faticato a ritagliarsi un ruolo stabile. Il trasferimento al Bournemouth rappresenta per lui l’opportunità di misurarsi con un campionato di altissimo livello come la Premier League, in un club che ha mostrato grande interesse per le sue doti.

I contatti tra i dirigenti del Bournemouth e del Milan si intensificheranno nelle prossime ore, e la sensazione è che si possa arrivare a una fumata bianca già in serata. Le parti sono ottimiste e la volontà di concludere l’affare è reciproca. La cessione di Jimenez permetterebbe al Milan di ottenere una liquidità importante da reinvestire sul mercato per rafforzare altri reparti, in linea con la filosofia di gestione economica e sportiva voluta dalla nuova dirigenza. L’affare Jimenez-Bournemouth potrebbe essere il primo di una serie di operazioni in uscita che il Milan ha in programma per sfoltire la rosa e finanziare nuovi acquisti.